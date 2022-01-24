Такси наехало на вышедших из автобуса пассажиров на «зебре» в Кудрово

Два человека угодили под колеса такси на пешеходном переходе во Всеволожском районе Ленобласти утром 24 января. Люди предположительно переходили дорогу группой с автобусной остановки.



В 9:45 у дома 1 по Областной улице в Кудрово автомобиль сбил двух пешеходов в зоне пешеходного перехода, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Потерпевшие получили легкие травмы.

ДТП произошло у автобусной остановки. Люди вышли из остановившегося там автобуса, пошли через дорогу по «зебре» и угодили под колеса такси Volkswagen Polo, пишет портал «Мегаполис» со слов очевидицы. «Их было человек десять, — рассказала она. — Основная масса уже перешла, а эти двое были последними. Я зашла в автобус, и, пока оплачивала проезд водителю, таксист наехал на эту пару».