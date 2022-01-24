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Тело женщины, которую затянуло под лед на реке Оредеж, ищут водолазы и дроны

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В Гатчинском районе Ленобласти шестой день ищут тело женщины, которую затянуло под лед во время крещенских купаний. К работам присоединились водолазы-волонтеры, пишет 24 января 47news.

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Как сообщили изданию в ГУ МЧС, водолазы совершили 21 погружение в реку Оредеж у деревни Выра. За пять дней обследовали 4,3 километра дна. К работам привлечен поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга, также участвуют водолазная группа волонтеров «Добротворецъ», водолазная служба «Восвод» и ДПСО «Лиза Алерт».

Как рассказали в «Добротворце», водолазы собрали необходимое оборудование и приступили к осмотру водоема. Реку исследуют с помощью подводных дронов, способных работать на глубине при скорости течения до 0,5 м/с. В поисках также задействуют инфракрасные камеры с подсветкой.

Ранее в РПЦ заявили, что купание в месте трагедии не было согласовано с церковью и властями.

«Фонтанка» писала, что трагедия на реке Оредеж произошла во время крещенских купаний 19 января. 40-летняя женщина погибла, нырнув в прорубь. Прыжок получился неудачным, ее затянуло течением под лед. В соцсетях появились кадры с места трагедии. На них видна растерянность близких, слышно крики ребенка.

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Комментарии (27)

266187888
Видать не простая семейка, раз так долго ищут...
Лучший,
ГлавПоп тоже купается, я так думаю
Но в Средиземном море, с личной яхты и под охраной.
А потом ржет с дeбилов
266129085
Она так смело нырнула, поражаюсь. Я так в бассейн осторожнее ныряю, а тут зима, река, прорубь, ночь....
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