Тело женщины, которую затянуло под лед на реке Оредеж, ищут водолазы и дроны

В Гатчинском районе Ленобласти шестой день ищут тело женщины, которую затянуло под лед во время крещенских купаний. К работам присоединились водолазы-волонтеры, пишет 24 января 47news .

Как сообщили изданию в ГУ МЧС, водолазы совершили 21 погружение в реку Оредеж у деревни Выра. За пять дней обследовали 4,3 километра дна. К работам привлечен поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга, также участвуют водолазная группа волонтеров «Добротворецъ», водолазная служба «Восвод» и ДПСО «Лиза Алерт».

Как рассказали в «Добротворце», водолазы собрали необходимое оборудование и приступили к осмотру водоема. Реку исследуют с помощью подводных дронов, способных работать на глубине при скорости течения до 0,5 м/с. В поисках также задействуют инфракрасные камеры с подсветкой.



Ранее в РПЦ заявили, что купание в месте трагедии не было согласовано с церковью и властями.



«Фонтанка» писала, что трагедия на реке Оредеж произошла во время крещенских купаний 19 января. 40-летняя женщина погибла, нырнув в прорубь. Прыжок получился неудачным, ее затянуло течением под лед. В соцсетях появились кадры с места трагедии. На них видна растерянность близких, слышно крики ребенка.

