Пожар на Лиговском: людей спасали всеми способами, отогрели в автобусе и разместили в театре

Это жилое здание, в нём расположены также театр «Комедианты», прокуратура Центрального района, турагентство и другие организации. Эвакуированы десятки людей, есть пострадавшая.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Лиговский проспект, 44 поступил 24 января в 02:59. В 6-этажном здании с мансардой загорелись чердачные помещения и мансарда, огонь охватил около 300 квадратных метров.
Через 8 минут прибыли первые пожарные подразделения. К тому моменту с мансарды шёл открытый огонь, было много дыма. Жильцы дома уже спали, и пожарные начали проверять квартиры и эвакуировать людей. Каждое прибывающее подразделение в первую очередь занималось этим. Эвакуация проводилась всеми доступными способами, и по обычным лестницам, и по приставным, снаружи.
ГУ МЧС по Петербургу
Всего были эвакуированы более 70 человек. Есть одна пострадавшая — женщина 1959 года рождения. Она госпитализирована с отравлением угарным газом. Для обогрева жильцов к месту прибыл автобус ГУП «Пассажиравтотранс». Пункт временного размещения организован на базе театра «Комедианты». Там разместили 74 человека.
ГУ МЧС по Петербургу
Из-за угрозы распространения пламени и угрозы людям в 03:35 ранг пожара был повышен до номера 2. В 06:22 пожар удалось локализовать. На месте работают 23 единицы техники и 95 человек личного состава МЧС. Сейчас их основная задача — вскрывать перекрытия, которые здесь полые, а также кровлю, чтобы не допустить распространения огня на негорящие части здания: мансарду и кровлю.
Это дом 1910 года постройки со сложной планировкой. Пожары в таких зданиях всегда доставляют большие проблемы при тушении, отмечают в ГУ МЧС.