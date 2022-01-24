Пожар на Лиговском: людей спасали всеми способами, отогрели в автобусе и разместили в театре

Это жилое здание, в нём расположены также театр «Комедианты», прокуратура Центрального района, турагентство и другие организации. Эвакуированы десятки людей, есть пострадавшая.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Лиговский проспект, 44 поступил 24 января в 02:59. В 6-этажном здании с мансардой загорелись чердачные помещения и мансарда, огонь охватил около 300 квадратных метров.



Через 8 минут прибыли первые пожарные подразделения. К тому моменту с мансарды шёл открытый огонь, было много дыма. Жильцы дома уже спали, и пожарные начали проверять квартиры и эвакуировать людей. Каждое прибывающее подразделение в первую очередь занималось этим. Эвакуация проводилась всеми доступными способами, и по обычным лестницам, и по приставным, снаружи.

