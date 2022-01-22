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Студенты СПбГУ уходят на дистант из-за штамма «омикрон» и скачка заболеваемости

Студенты Санкт-Петербургского госуниверситета продолжат сдавать сессию удаленно. На дистант учащихся решили перевести из-за «омикрона» и резкого роста заболеваемости. Сообщение об этом появилось в группе студсовета СПбГУ вечером 22 января.

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Переход на дистант произойдет уже в ближайший понедельник. Режим будет действовать до особого распоряжения ректората. Приказ подписала исполняющая обязанности первого проректора по учебной работе Наталья Бойко.

А первый проректор университета Елена Чернова подписала приказ «О мерах по предупреждению распространения COVID-19», которым устанавливается численность работников вуза, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 2,5 тысячи человек.

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