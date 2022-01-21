В Петербурге раскрыли процент госпитализации с «омикроном»

Госпитализация пациентов с новым штаммом «омикрон» в Петербурге держится на одном уровне с Москвой, рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



Как заявил чиновник 21 января на пресс-конференции в ТАСС, доля около 6%. В целом болезнь с новым штаммом протекает легче. В стационарах доля пациентов в тяжелом состоянии уменьшилась с 21% до 18%. Отмечается тенденция и по снижению числа больных на ИВЛ.

«Фонтанка» писала, что в Петербурге легкие больные с COVID-19 должны будут самостоятельно дойти в поликлиники. По мнению комздрава, это позволит не ждать прихода врача из поликлиники и не тратить время медика, который сможет посвятить его более тяжелым пациентам.

