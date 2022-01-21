FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

В Петербурге раскрыли процент госпитализации с «омикроном»

6
Печать

Госпитализация пациентов с новым штаммом «омикрон» в Петербурге держится на одном уровне с Москвой, рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Как заявил чиновник 21 января на пресс-конференции в ТАСС, доля около 6%. В целом болезнь с новым штаммом протекает легче. В стационарах доля пациентов в тяжелом состоянии уменьшилась с 21% до 18%. Отмечается тенденция и по снижению числа больных на ИВЛ.

«Фонтанка» писала, что в Петербурге легкие больные с COVID-19 должны будут самостоятельно дойти в поликлиники. По мнению комздрава, это позволит не ждать прихода врача из поликлиники и не тратить время медика, который сможет посвятить его более тяжелым пациентам.

По теме (16)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Штиль
Это как?! Больной должен сам идти в поликлинику и сидеть в очереди по предварительной записи к терапевту??? Сами-то понимаете, что пишете?!
Ivan3
Какой процент из них вакцинированные тайну не раскроют,так как цель всех уколоть и присвоить QR-код.
Slava_Rossii
Пора отменять кукоды.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний