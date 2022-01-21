Куда пойти 21 — 23 января: спектакль об инфоцыганстве, кинетический «лес» в «Эрарте» и «Хроники катастрофы»

Фото: © Marco Borggreve / предоставлено musicAeterna Поделиться Поделиться







В новом гиде — два десятка идей, как разнообразить досуг и отдохнуть в местах популярных или не самых известных.

Актуальное

Спектакль в Петрикирхе — от Туминой

21 января, 16:00, 22 января, 21:00, 16+



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Тему памяти режиссёр Яна Тумина затрагивала не единожды. В Театре на Литейном именно она несколько лет назад поставила спектакль-переживание «Гекатомба. Блокадный дневник», взяв за основу письма и личные записи ленинградцев. Постановку показывают лишь несколько раз в год, к значимым датам. Новая постановка Туминой MEMORIAE — спектакль о катакомбах Петрикирхе, который там и разыгрывается. Документальные истории о прошлом «пространства памяти» актёры рассказывают посредством пластического языка сначала под чашей большого бассейна в здании, а затем над ней (бассейн здесь действовал в советские годы). Роль персонажа-проводника между разными частями и смыслами в постановке исполняет лауреат «Золотой маски» Александр Балсанов. Вход по QR-коду.



Знаки современности на фестивале Stories

21 января, 18+



Автор: Театр «Суббота» / vk.com

В театре «Суббота» продолжается третий фестиваль коротких пьес Stories. Эскизы постановок по текстам молодых драматургов из России, Китая и Португалии подготовили режиссёры-магистранты мастерской Виктора Рыжакова из Школы-студии МХАТ. Результатом стал театральный «короткий метр». Сюжеты абсолютно разные: есть «пьеса для игры на компьютере», история о стремлении к «экологически чистой любви» без мяса и секса, осмысление разговоров, подслушанных на улицах мегаполисов, и откровения людей, узнавших свои диагнозы.

Прохазка выступит в Доме радио

22 января, 6+



Фото: musicAeterna | дом радио / vk.com Поделиться Поделиться







Хедлайнер Зальцбургского фестиваля, солистка Немецкой оперы Анна Прохазка приехала с концертом в Петербург. Единственное выступление исполнительницы из Австрии, которую называют одной из лучших сопрано мира, пройдёт в Доме радио. На гала-концерте прозвучат сочинения Перселла, Шуберта, Шостаковича, Брамса, Штрауса, Шумана, Берлиоза, Вольфа и Мендельсона. Играют музыканты musicAeterna.



Инсталляция-бункер — вокруг рисунка

До 30 января, 12+



рисунок Елизаветы Померанцевой Фото: предоставлено Владимиром Васильевым Поделиться Поделиться







В выставочном зале Союза художников экспонируются работы десятков мастеров, посвящённые войне. Многие авторы сами ее пережили. Вокруг одной из самых маленьких картин на выставке — блокадном рисунке Елизаветы Померанцевой размером 7 на 12 сантиметров — искусствовед Владимир Васильев выстроил целую инсталляцию «Симфонический шепот блокады». Это — бункер, заглянув в окно которого можно увидеть изображение, увеличенное во всю стену.

В музеях

Эрмитаж показал Петра в его галерее

Постоянно, 0+



Фото: скриншот видео / YouTube / Государственный Эрмитаж Поделиться Поделиться







Походная аптечка и трости Петра I, полотно «Полтавское сражение» Луи Каравака, трофейное седло шведского короля Карла XII — множество таких предметов теперь доступны в Эрмитаже, где заработали первые залы «Галереи Петра Великого». Среди экспонатов Новой постоянной экспозиции есть, например, паникадило на 27 свечей из слоновой кости. Его император вырезал сам. Экспозиция о Петре, его увлечениях и эпохе пока готова не до конца. К маю откроется ещё два зала.



Экспрессия — рядом с Марсовым полем

До 30 января, 12+



В пространстве mArs открылась выставка работ художника-авангардиста, нонконформиста, «человека не от мира сего» Боба Кошелохова. Его экспрессивная живопись выставлялась в Русском музее, Манеже, путешествовала по экспозициям в Европе. В 1977 году Кошелохов организовал арт-группу «Летопись», куда вошли, например, Елена Фигурина и Тимур Новиков. Мастер умер летом 2021 года.

«Тяжёлое искусство» — на «Пушкинской, 10»

До 31 января, 18+

В музее нонконформистского искусства на «Пушкинской, 10», заработала персональная выставка Игоря Межерицкого, представителя петербургского андеграунда 1990–2000-х, основателя художественных объединений «Цэнтр Тижолава Изкуства» и «группировка ПРОТЕЗ». Как отмечают кураторы, его «тяжёлое искусство» не заставляет зрителя задуматься над «вечным» и не ставит неудобных вопросов. Оно «неудобоваримое, но понятное, не забавное, но смешное, не изящное, но предельно выверенное». Автор признаётся человеку и миру в нелюбви, но при этом не желает ему зла. Просто дотошно фиксирует мир вокруг.



В Arts Square Gallery выставится Забуга

До 31 января, 18+



Автор: Arts Square Gallery / vk.com

В Arts Square Gallery заработала персональная выставка художника из мира петербургского андеграунда Виктора Забуги «mr. Z». Пространство не ставило перед ним условий и позволило выставить любую живопись, скульптуру, арт-объекты из каких угодно материалов. Точное наполнение залов до последнего было неизвестно даже сотрудникам площадки. Забуга — лицо в городе узнаваемое в буквальном смысле: в 2020 году он расклеивал на домах в центре чёрно-белые автопортреты.

Магия «Гепта» и матриц в Кронштадте

До 10 апреля, 12+

В Итальянском дворце в Кронштадте с 15:00 пятницы доступна выставка-мистификация «Гептада». Так называют проекцию числа «семь». Проект автора Миши Креста составлен «как классическая комбинаторная задача», включает графические матрицы. Экспозицию расположат в пространстве Музея современной алхимии и герметического искусства (есть и такой). Нужен код.

«Эрарта» взялась за кинетику

До 15 мая, 12+



Фото: с сайта erarta.com Поделиться Поделиться







«Эрарта» вслед за Манежем и «Севкабель Портом» показывает кинетическое искусство. В залах непрерывно двигаются скульптуры и мобильные конструкции Виллема ван Вигеля. Он знаменит монохромными, гипнотизирующими и хрупкими на вид конструкциями. Специально для выставки нидерландец собрал механизмы в виде деревьев.



В театре

«Цехъ» театрализирует моду на тренинги

21 января, 19:30, 16+



Фото: с официального сайта театра «Цехъ» Поделиться Поделиться







Команда театра «Цехъ» вдохновилась историями про «успешный успех» и инфоцыган и выпускает спектакль-разоблачение. Актриса Анастасия Чеха и режиссёр Ксения Никитина придумали сюжет на тему коучинга и озаглавили его «Флешмобфейк. Краткий курс». Исполнительница главной роли будет опираться на личную историю: в период локдауна она увлеклась парикмахерским искусством и неожиданно для себя попала в топы рекомендаций на профильных сайтах. Теперь покажет, как создать имидж эксперта, и предложит угадать — профессионал она или мошенник.

Послушать музыку

Архиповский устроит магию с балалайкой

21 января, 20:00, 12+

Балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский в пятницу выступает в A2 Green Concert. Традиционный инструмент музыкант заставляет звучать совершенно не по-народному — использует электронную обработку звука и то и дело уходит в джаз.

«План Ломоносова» уходит в отрыв

21 января, 20:00, 16+

Панк-рокеры «План Ломоносова» выступят в «Гигант-Холле». Встречу с поклонниками москвичи планировали ещё в декабре, но в последний момент перенесли на наступивший год.



В Филармонии вспоминают Скрябина

21 января, 20:00, 6+



В честь 150-летия со дня рождения Александра Скрябина в Филармонии дают тематическую серию концертов. Первый из них запланирован на этот уик-энд. Программа «Скрябин. Начало» составлена из прелюдии «Мечты» (Reverie) для оркестра 1898 года и Концерта для фортепиано с оркестром. Последний был написан двумя годами раньше. Прозвучат и сочинения авторов, сильное повлиявших на молодого композитора: например, Второй фортепианный концерт Шопена и симфоническая поэма «Прометей» Листа. Солистками выступят лауреаты международных конкурсов, пианистки Елизавета Украинская и Ева Геворгян. Академическим симфоническим оркестром Филармонии в Большом зале дирижирует Иван Демидов.

Узнать новое

Космические итоги — в Сети и реальности

22 января, 18:00, 12+



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







В ушедшем 2021 году в мире космонавтики чего только не произошло: было и соревнование «кто быстрее снимет первый фильм на орбите» между Америкой и Россией, и гонка предпринимателей Джозефа Безоса и Ричарда Бренсона за статус главного космического туриста. Детально о главном в центре «Архэ» в субботу вечером расскажет Александр Хохлов, руководитель проекта космических наноспутников в «Геоскан». Присоединиться возможно онлайн. Детали на странице «Архэ» во «ВКонтакте».

Rolling Stones с Beatles объединили паромом

23 января, 19:00, 12+

В Арт-клубе «Книги и кофе» блогер и исследователь рок-музыки Кирилл Разумов в воскресенье расскажет о художнике и музыканте Клаусе Воорманне. Герой — друг группы The Beatles и автор обложки к альбому Revolver, за которую в 1967 году он получил премию Grammy. Речь на лекции пойдёт и о пароме «Рипербан». Судно, построенное в 1954 году в Гамбурге, позже перебазировалось в Петербург. На палубе бывали Beatles, проводили конференцию Rolling Stones. Для участия во встрече нужна регистрация.

Скульптор устроит вечер поэзии

21 января, 19:00, 12+

Работы петербургского скульптора Марины Спивак есть в коллекциях Манежа, Музея Анны Ахматовой и Русского музея. В свободное от работы время она пишет стихи. В пятницу прочитает часть публике на творческом вечере в галерее «Ц» в «Артмузе». Вход свободный.

О Филонове — современный философ

21 января, 20:00, 12+



Фото: скриншот с сайта press.chaosss.info Поделиться Поделиться







Доктор философских наук, соосновательница журнала Akrateia Мария Рахманинова заинтересовалась творчеством Павла Филонова и обратилась к его живописи, графике и теоретическим рассуждениям. Результатом стала книга «Филонов: путеводитель по чёрным тропинкам». Герой известен не только как иллюстратор, но и как основатель направления «Аналитический реализм», ярый критик кубизма и человек, который считал, что скрытый мир взаимодействий куда важнее цвета и формы.

На экране

Найтли отметит конец света

С 20 января 16+



Фото: с сайта paradisegroup.ru Поделиться Поделиться







В прокат вышла британская комедия, которую, несмотря на сюжет, наверное, справедливо выпустили уже после новогодних праздников — она про последний рождественский ужин в мире. Грянула экологическая катастрофа и, чтобы люди не мучились, правительство выдало им препарат, помогающий тихо уйти из жизни. План вечера у героев подготовлен и отрепетирован, но что-то идёт не так. Главную роль в фильме «Тихая ночь» исполнила Кира Найтли. Режиссёр — Камилла Гриффин, известная по Vincent. В кинотеатрах нужно предъявлять QR-код.

Новый Озон — о выборе смерти

С 20 января, 18+

В широкий прокат выходит лента французского классика Франсуа Озона. Частично парализованный мужчина в исполнении Андре Дюссолье говорит своей дочери, что хотел бы совершить эвтаназию, и просит её помочь в этом. Главные женские роли достались Софи Марсо, Шарлотте Рэмплинг и Ханне Шигула. После первого показа на 74-м Каннском кинофестивале многие критики написали, что «Всё пошло хорошо» — пожалуй, одна из лучших работ мастера. Нужен QR-код.

Дель Торо разоблачает магию

С 20 января, 18+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Режиссёр «Лабиринта фавна» и оскароносной «Формы воды» Гильермо дель Торо внезапно отказался от мистики и сказочных сюжетов и снял фильм о разоблачении чудес. Главный герой триллера «Аллея кошмаров» — редкостный пройдоха, который выдает себя за телепата и наживается на чужом горе. Персонажа сыграл Брэдли Купер. Кроме него на экране появляются Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо, так что каст неожиданно звёздный. В кино — по QR-коду.

«Шоу Трумана» — снова в прокате

22 января, 19:00, 0+

Антиутопию 1998 года «Шоу Трумана» с Джимом Кэрри на день возвращают на экраны в «Родине». За роль человека, понявшего, что весь мир — декорация, актёра наградили «Золотым глобусом». Показ пройдёт в оригинале с субтитрами.

«Ленфильм» показывает фильмы об ужасе

До 26 января



кадр из фильма «Чемпион из Освенцима» Фото: с официального сайта «Ленфильма» Поделиться Поделиться







На «Ленфильме» до конца месяца продолжается 3-й международный фестиваль картин в о преступлениях против человечности «Хроники Катастрофы». 21 января в 19:30, к 80-й годовщине Дня памяти жертв Бабьего Яра, покажут «Бабий Яр. Контекст» (18+) Сергея Лозницы. Зрителям ленту представит критик Алексей Медведев. На следующий день в 16:00 сотрудник межфакультетского центра «Петербургская иудаика» в Европейском университете в Петербурге Валерий Дымшиц и режиссер Елена Якович расскажут о фильме «Мотивы Моисея Береговского» (18+). Советский музыковед с 1920-х годов собирал еврейский фольклор, а после войны отправился с экспедицией по местам бывших гетто. Вход в кинотеатр только по QR-коду.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

