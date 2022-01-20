Виртуоз Алексей Архиповский покажет петербуржцам, на что способна балалайка

Секрет, наверное, в подходе — сам Архиповский говорил, что относится к балалайке не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором «можно делать всё, что угодно». Убедиться в этом петербуржцы смогут уже 21 января в клубе А2 Green Concert (12+).



Архиповский — это тот тип музыкантов, которых нужно слушать именно живьем. На стримингах его композиций катастрофически мало, а видеозаписи едва ли передают энергетику этого виртуоза. Несмотря на то, что концерты Архиповского довольно аскетичны (на сцене нет никого и ничего, кроме музыканта и балалайки), а сам виртуоз часто не произносит ни слова, равнодушным остаться невозможно. Но если вы никогда не слышали музыку Архиповского, вот фрагмент его выступления в качестве примера.