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Виртуоз Алексей Архиповский покажет петербуржцам, на что способна балалайка

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Алексей Архиповский известен как музыкант, который творит с балалайкой чудеса. В его руках этот, казалось бы, простой инструмент начинает звучать абсолютно нетипично.

Фото: предоставлено организаторами
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Секрет, наверное, в подходе — сам Архиповский говорил, что относится к балалайке не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором «можно делать всё, что угодно». Убедиться в этом петербуржцы смогут уже 21 января в клубе А2 Green Concert (12+).

Архиповский — это тот тип музыкантов, которых нужно слушать именно живьем. На стримингах его композиций катастрофически мало, а видеозаписи едва ли передают энергетику этого виртуоза. Несмотря на то, что концерты Архиповского довольно аскетичны (на сцене нет никого и ничего, кроме музыканта и балалайки), а сам виртуоз часто не произносит ни слова, равнодушным остаться невозможно. Но если вы никогда не слышали музыку Архиповского, вот фрагмент его выступления в качестве примера.

Концерт согласован, и состоится он при соблюдении всех коронавирусных ограничений — маски, QR-коды, особая рассадка и так далее. Но насладиться мастерством Алексея Архиповского это не помешает.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено организаторами

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Комментарии (1)

SHUREPA
Обожаю его музыку . С первых нот влюбляется в эти звуки
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