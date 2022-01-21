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В новом кронштадском Музее современной алхимии и герметического искусства покажут мистификацию Миши Креста

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Проект «Гептада» представят в Итальянском дворце (филиале музея «Кронштадская крепость»). Организаторы (ГЦСИ Санкт-Петербург, филиал ГМИИ им. Пушкина) обещают выставку-посвящение «графической комбинаторной системе «Гептада», созданной в 1995 году и сейчас занимающей главное место в экспозиции музея. Музей современной алхимии и герметического искусства «Герметаж Артхив» открылся в Итальянском дворце в 2019 году как аллюзия на старинные кунсткамеры в форме инсталляции. Это мистификация: на экспозиции есть свитки, черепа, сосуды, реликварии.

«Гептада»
«Гептада»Фото: предоставлено организаторами
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«Гептада» Миши Креста появилась в 90-е, это пример абстрактной и аналитической графики. Название — от греческого числа «семь» — «гепта», по словам организаторов, проект составлен «как классическая комбинаторная задача». Зрителям обещают «семь циркулярных графических матриц». В общем, кажется, выставка будет напоминать уроки в Хогвартсе: нечто среднее между зельеварением и нумерологией.

часть основной экспозиции
часть основной экспозиции Фото: предоставлено организаторами
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Выставка «Гептада» пройдёт в Итальянском дворце (историко-мемориальном зале А. С. Попова) в Кронштадте с 21 января (открытие в 15:00) по 10 апреля 2022.

12+

Анастасия Семенович

«Гептада»
«Гептада»Фото: предоставлено организаторами
часть основной экспозиции
часть основной экспозиции Фото: предоставлено организаторами

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