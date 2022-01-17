В прокат выпускают британскую комедию про конец света с Кирой Найтли

С 20 января в прокате — очень мрачная британская комедия «Тихая ночь». Понятно, почему ее не выпустили на экраны до Нового года: в центре сюжета встреча праздника, которая должна завершиться смертью всех героев.
В мире «Ночи» человечество катится прямиком к экологической катастрофе, которая должна уничтожить на Земле всё живое. Но правительство Британии проявляет милосердие и снабжает жителей страны таблетками, с помощью которых те смогут умереть, не дожидаясь катастрофы. И вот чинное семейство собирается на рождественский ужин, который должен завершиться коллективным самоубийством всех членов большой семьи и их друзей. Но что-то идет не так.
Помимо самого сюжета — с фирменным британским юмором — привлекает внимание к картине еще и тот факт, что главную роль сыграла Кира Найтли. Актриса с большим комическим талантом, увидеть который в полный рост пока не удавалось. И вот теперь такой шанс выпал — надо ловить.
16+
Иван Чувиляев