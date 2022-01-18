В Петербурге подведут итоги ушедшего года в космонавтике

Десант на Марс, успехи SpaceX, кино в невесомости, космическая гонка миллиардеров. И это далеко не весь список, по которому пройдется 22 января в «Архэ» Александр Хохлов, руководитель проекта космических наноспутников в «Геоскан», член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ. Будет и очно, и трансляция. 12+

Нет одной космической гонки, их несколько, они разные. Например, между США и Китаем. Между SpaceX и Blue Origin, Boeing и Lockheed Marti. Между тем, куда лететь — к Марсу или к Луне. Бег наперегонки Джозефа Безоса и Ричарда Бренсона, кино наперегонки между Томом Крузом и Роскосмосом. И никогда еще в космосе не побывало столько непрофессионалов (в смысле не космонавтов), как в ушедшем году: от тех же миллиардеров до четырех любителей, которым Илон Маск дал поучаствовать в орбитальной миссии.

Сам Александр Хохлов ставит на первое по важности место недавний запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» НАСА. Он отправился на французской ракете «Ариан-5» с космодрома Куру, в конце января прибудет к месту назначения — это в 1,5 млн км от Земли в сторону от Солнца. Там уже находится российско-немецкий рентгеновский телескоп «Спектр-РГ».



Подробности узнаем 22 января в «Архэ» (наб. Фонтанки, д. 15, здание РХГА). Начало в 18:00, подробности на страничке петербургского «Архэ» во «ВКонтакте».



Александра Шеромова

