В Союзе художников выстроили павильон-бункер вокруг блокадного шедевра

В Выставочном зале Союза художников до 30 января открыта экспозиция «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается», на которой представлены работы десятков художников, посвященные войне. Живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство — созданы теми, кто в ее годы жил, и теми, кого говорить о блокаде вдохновили рассказы свидетелей.

Здесь есть и монументальное искусство — например, визуальный центр экспозиции составляет ярко-красный картон к мозаичному панно «Пожарные» Александра Быстрова, украсившему станцию метро «Проспект Славы». Но есть и совсем небольшие произведения.



Одной из самых незаметных работ на выставке могло бы при этом стать одно из самых важных — подлинных — свидетельств. Это рисунок Елизаветы Померанцевой размером 7 на 12 сантиметров. Искусствовед Владимир Васильев, чтобы погрузить зрителя в атмосферу работы, выстроил вокруг рисунка целую инсталляцию: по виду — бункер, заглянув в бойницу которого можно увидеть этот рисунок увеличенным во всю стену, а по смыслу — уединенный храм веры в то, что трагедия не должна повториться.

рисунок Елизаветы Померанцевой Фото: предоставлено Владимиром Васильевым Поделиться Поделиться







«У меня есть проект «Галерея памяти», где я показываю работы участников Битвы за Ленинград, — рассказал он «Фонтанке». — Я говорю про Битву за Ленинград — не про блокаду и страдание, а про мужество и героизм. Это разные подходы к истории, я исповедую этот. Я эту «Галерею памяти» придумал в 2012 году и с тех пор делаю мемориальные инсталляции своими силами в разных местах, но в основном — в Союзе художников».

Впервые блокадный рисунок Елизаветы Померанцевой Васильев увидел в 2012 году.

«Он лежал у меня на ладони и был меньше руки, — вспоминает он. — На какую-то долю минуты он оказался поверх линии жизни и, наверное, тогда был принят мной как часть общего мира».



Елизавета Померанцева (1903–1990) — выпускница Ленинградского художественно-промышленного техникума и курсов повышения квалификации при Академии художеств. Она была мастером литографии, ученицей Анны Остроумовой-Лебедевой, но сегодня известна узкому кругу коллекционеров своими городскими пейзажами Ленинграда 1960-х годов.

«Трудно современного человека заставить сопереживать, — поделился Владимир Васильев с «Фонтанкой». — Тем более если рисуночек — кроха. Поэтому я сделал абсурд: построил для него одного дом. А в нем — бруствер с бойницами, заглянув в которые (а для этого нужно чуть поклониться, это специально так сделано), человек видит залитую светом огромную, как фреска, его копию, распечатанную на современном специальном оборудовании. До последнего я не знал, получится ли эта инсталляция, как тот колокол из фильма — зазвонит ли? Но все получилось, и люди будут идти».

