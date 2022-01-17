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«Все прошло хорошо» — новый фильм Франсуа Озона выходит в прокат

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С 20 января в кинотеатрах начнут показывать «Все прошло хорошо», новую ленту французского классика Франсуа Озона. Он снова мастерски, увлекательно и парадоксально поднимает самые неудобные темы — и снова говорит о них так, как будто ничего нового не открывает. На сей раз в центре его внимания — почти табуированная вещь, эвтаназия.

Фото: a-onefilms.com/
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Главные героини в исполнении звездного состава актрис — Софи Марсо, Шарлотта Рэмплинг, Ханна Шигула — принимают непростое решение о том, чтобы помочь своему самому близкому человеку избавиться от страданий.

18+

Иван Чувиляев

Фото: a-onefilms.com/

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