«Все прошло хорошо» — новый фильм Франсуа Озона выходит в прокат

С 20 января в кинотеатрах начнут показывать «Все прошло хорошо», новую ленту французского классика Франсуа Озона. Он снова мастерски, увлекательно и парадоксально поднимает самые неудобные темы — и снова говорит о них так, как будто ничего нового не открывает. На сей раз в центре его внимания — почти табуированная вещь, эвтаназия.
Главные героини в исполнении звездного состава актрис — Софи Марсо, Шарлотта Рэмплинг, Ханна Шигула — принимают непростое решение о том, чтобы помочь своему самому близкому человеку избавиться от страданий.
18+
Иван Чувиляев