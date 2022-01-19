На Ленфильме пройдет фестиваль фильмов о преступлениях против человечности «Хроники Катастрофы»

C 19 по 26 января на Ленфильме пройдет 3-й международный фестиваль фильмов о преступлениях против человечности «Хроники Катастрофы». Мероприятие пройдет в рамках недели памяти, посвященной жертвам Холокоста.

Фестиваль откроется 19 января в 20:40 показом документального фильма «Процесс» режиссера Александра Зельдовича и композитора Леонида Десятникова. Кинокартина расскажет о судьбе членов Еврейского антифашистского комитета, расстрелянных по приказу Сталина в 1952 году. После показа в формате онлайн пройдет творческая встреча с Александром Зельдовичем.



21 января в 19:30, к 80-й годовщине «Дня памяти жертв Бабьего Яра» пройдет показ фильма «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы, который представит зрителям Алексей Медведев.



«Бабий Яр. Контекст» Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться







22 января в 16:00 научный сотрудник межфакультетского центра «Петербургская иудаика» в Европейском университете в Санкт-Петербурге Валерий Дымшиц и режиссер Елена Якович примут участие в показе фильма «Мотивы Моисея Береговского».

23 января в 16:15 сценаристка, соосновательница Школы искусств и креативных индустрий (ШИКИ) Галина Лурье обсудит со зрителей один из неоднозначных фильмов программы «Конкурсантка».

Завершится фестиваль 26 января в 19:00 премьерой фильма «Чемпион из Освенцима» о знаменитом польском боксере Тадеуше «Тедди» Петшиковском. Фильм представит Егор Сенников.



«Чемпион из Освенцима» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В 2022 году отмечаются три трагические годовщины, связанные с Холокостом, еврейским сопротивлением и уничтожением еврейской культуры. Это два 80-летия — конференции в Ванзее, где нацистское руководство в 1942 году определили пути и средства уничтожения евреев Европы, и создания Еврейского антифашистского комитета во главе с Соломоном Михоэлсом. И 70-летие — годовщина расстрела лидеров ЕАК советским руководством, после которого еврейская культура в СССР на долгие десятилетия была загнана в подполье, а быть евреем стало опасно.



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