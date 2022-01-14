Яна Тумина представит спектакль о памяти в катакомбах Петрикирхе

Проект, как понятно по названию, посвящен теме памяти. И место, где развернется его действие, выбрано неслучайно. Катакомбы Петрикирхе после Октябрьской революции неоднократно меняли функцию, послужив и выставочным пространством, и складом, и местом размещения защитников Ленинграда, и бассейном.



В этом пространстве режиссер Яна Тумина последовательно разворачивает действие на двух уровнях: сперва под чашей бассейна, а затем в ней. Сначала актеры будут рассказывать истории посредством пластического языка и объектов. Переместившись в чашу бассейна, исполнители и зрители словно окажутся в коконе воспоминаний, принявшем форму тканевого «пузыря». Оба уровня свяжет проводник, хтонический персонаж — в этой роли выступит Александр Балсанов, взаимодействующий с артистами в живом плане и — дальше — с видеоинсталляциями. Снова прозвучат документальные рассказы, которые и закольцуют происходящее.

