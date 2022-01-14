Яна Тумина представит спектакль о памяти в катакомбах Петрикирхе

21 и 22 января в катакомбах Петрикирхе Театральная лаборатория Яны Туминой представит премьеру проекта MEMORIAE.
Проект, как понятно по названию, посвящен теме памяти. И место, где развернется его действие, выбрано неслучайно. Катакомбы Петрикирхе после Октябрьской революции неоднократно меняли функцию, послужив и выставочным пространством, и складом, и местом размещения защитников Ленинграда, и бассейном.
В этом пространстве режиссер Яна Тумина последовательно разворачивает действие на двух уровнях: сперва под чашей бассейна, а затем в ней. Сначала актеры будут рассказывать истории посредством пластического языка и объектов. Переместившись в чашу бассейна, исполнители и зрители словно окажутся в коконе воспоминаний, принявшем форму тканевого «пузыря». Оба уровня свяжет проводник, хтонический персонаж — в этой роли выступит Александр Балсанов, взаимодействующий с артистами в живом плане и — дальше — с видеоинсталляциями. Снова прозвучат документальные рассказы, которые и закольцуют происходящее.
«Пространство памяти в пространстве катакомб Петрикирхе, там, где раньше был бассейн. Там, где раньше был... это место, куда мы заходим и замираем, понимая, что всё изменилось. Мы сравниваем и пытаемся восстановить... Что мы делаем, когда вспоминаем? Люди-актёры рождаются, прорастают из одной жизни в другую. И эта другая жизнь заставляет нас, зрителей, подняться, буквально подняться этажом выше и оказаться совсем в другом пространстве, с другими смыслами, но всё так же о памяти, которая питает и наполняет душу», — рассказывает о будущей премьере Яна Тумина.
В ролях также заняты Галя Локшина-Гидон, Дина Имишкеева, Анастасия Колесина, Денис Соколов, Денис Зыков, Маша Небесная, Регина Хабибуллина, Алексей Эрберг.
Начало спектакля 21 января в 16:00, 22 января — в 21:00.
16+
Наталия Эфендиева