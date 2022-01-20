Смольный выделил 9 млрд рублей на капремонт учреждений культуры Петербурга до 2024 года

Власти Петербурга выделили на капитальный ремонт городских учреждений культуры более 9 млрд рублей на период с 2022 по 2024 год. Об этом со ссылкой на губернатора Александра Беглова вечером 20 января сообщила пресс-служба Смольного.



В текущем году в Петербурге должен начаться масштабный проект по реконструкции Мюзик-холла, ремонт театров «Мимигранты», Кукольного театра сказки, Филармонии для детей и молодежи. Также идет создание кластера «Открытая сцена» — проекта для коллективов, не имеющих своей площадки. Помимо этого, продолжается строительство театра танца Бориса Эйфмана на Тучковом буяне, где также предполагалось разбить новый парк.

