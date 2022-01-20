Петербургские снегоплавилки не пригодились ни дома, ни в Сибири. Подарок Смольного простаивает в Красноярске

О том, что снегоплавилки не загружены, 20 января сообщили красноярские коллеги из NGS24.ru , которые по просьбе «Фонтанки» проверили состояние техники. Установки привезли в город еще в ноябре, и тогда же мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, как проверил работу этой «заморской диковинки». При этом он уточнил: «Снегоплавилки будем использовать в самые пиковые снеговые нагрузки».

«Фонтанка» рассказывала об эксперименте с использованием в Петербурге передвижных снегоплавильных пунктов Trecan канадского производства. Их закупили за бюджетные средства, но в последний раз серьезно использовали в 2015 году. После этого город переориентировался на стационарные пункты Водоканала: в начале этой зимы запустили 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных. Однако три из последних уже переполнены, так что в начале недели Водоканал открыл еще 2 снегоприемные площадки. Горожане регулярно замечают очереди из грузовиков со снегом на подъездах к пунктам предприятия, однако в Смольном это связывают с логистикой, а не с мощностью оборудования. Тем не менее правительство признает, что во время сильных снегопадов, как в этом году, невозможно сразу вывезти весь снег на два десятка адресов. В связи с этим в Петербурге открывают площадки для временного хранения и перегруза снега.