FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Петербургские снегоплавилки не пригодились ни дома, ни в Сибири. Подарок Смольного простаивает в Красноярске

Две мобильные снегоплавильные камеры, которые Петербург подарил осенью Красноярску, пока оказались не востребованы. Хотя в ноябре на странице мэра они вовсю работали.

4
Печать

О том, что снегоплавилки не загружены, 20 января сообщили красноярские коллеги из NGS24.ru, которые по просьбе «Фонтанки» проверили состояние техники. Установки привезли в город еще в ноябре, и тогда же мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, как проверил работу этой «заморской диковинки». При этом он уточнил: «Снегоплавилки будем использовать в самые пиковые снеговые нагрузки».

Камеры рассчитаны в сумме на утилизацию 215 тонн снега в час, но малоснежная зима их не загружает. Для одной, по крайней мере, уже определили место установки и запускали минимум трижды, для второй конкретную площадку еще только согласовывают.

«Фонтанка» рассказывала об эксперименте с использованием в Петербурге передвижных снегоплавильных пунктов Trecan канадского производства. Их закупили за бюджетные средства, но в последний раз серьезно использовали в 2015 году. После этого город переориентировался на стационарные пункты Водоканала: в начале этой зимы запустили 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных. Однако три из последних уже переполнены, так что в начале недели Водоканал открыл еще 2 снегоприемные площадки. Горожане регулярно замечают очереди из грузовиков со снегом на подъездах к пунктам предприятия, однако в Смольном это связывают с логистикой, а не с мощностью оборудования. Тем не менее правительство признает, что во время сильных снегопадов, как в этом году, невозможно сразу вывезти весь снег на два десятка адресов. В связи с этим в Петербурге открывают площадки для временного хранения и перегруза снега.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

killbeachtrash
Ну так такую систему "Вертикали власти" выстроил наш Гарант Величия. Одного бестолкового посадили на пост - он тащит родственников ( которые вообще по этому профилю не пронимают). Успешно осваивают оклады и премии...а потом на новый пост и новую работу. Не "Серет -Полишанеля", что многие оборонные заказы "трещат" по швам или провалены. Один пожар корвета чего стоит - и это то, что на виду. Реальных специалистов увольняют или платить не хотят , а остальные приближенные как "Сироты в фильме 12 стульев" - ряхами в кадку. Откроются более-менее свободно границы- увидим массовый поток миграции голов и рук за "бугор". Уж для Северо-Запада это вообще не проблема.
VKuser1708951
Топится снег за счет тепла сточных вод, т е канализации.
А что мешает открыть канализацию во дворе и без перевозки туда близлежащий снег забросить?
ДуремарСПб.
Собрали всех мутных и бесполезных людишек и посадили в Смольный.Что получиться?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний