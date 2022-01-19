Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,1%. Яйца подешевели, а овощи продолжают дорожать

В России в период с 11 по 14 января инфляция составила 0,1%. Об этом 19 января говорится в данных Росстата.
Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали макаронные изделия — на 0,7%, пшеничная мука — на 0,6% и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,5%.
Гречневая крупа подорожала на 0,4%, сахар-песок — на 0,5%. Цены на говядину, сливочное масло, маргарин, сметану, вермишель, рис и водку выросли на 0,3%.
Стоимость овощей снова растет, в среднем они подорожали на 0,9%. Здесь в лидерах белокочанная капуста (+2,1%), помидоры (+2%), свекла (+1,3%), бананы (+1,1%).
Подешевели куриные яйца (на 1,1%), свинина (на 0,3%), куриное мясо (на 0,2%), черный чай (на 0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,1%).
«Фонтанка» писала, что за первую декаду 2022 года, с 1 по 10 января, цены в России выросли на 0,56%. Больше всех за этот период подорожали огурцы — сразу на 7%.