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Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,1%. Яйца подешевели, а овощи продолжают дорожать

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В России в период с 11 по 14 января инфляция составила 0,1%. Об этом 19 января говорится в данных Росстата.

Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали макаронные изделия — на 0,7%, пшеничная мука — на 0,6% и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,5%.

Гречневая крупа подорожала на 0,4%, сахар-песок — на 0,5%. Цены на говядину, сливочное масло, маргарин, сметану, вермишель, рис и водку выросли на 0,3%.

Стоимость овощей снова растет, в среднем они подорожали на 0,9%. Здесь в лидерах белокочанная капуста (+2,1%), помидоры (+2%), свекла (+1,3%), бананы (+1,1%).

Подешевели куриные яйца (на 1,1%), свинина (на 0,3%), куриное мясо (на 0,2%), черный чай (на 0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,1%).

«Фонтанка» писала, что за первую декаду 2022 года, с 1 по 10 января, цены в России выросли на 0,56%. Больше всех за этот период подорожали огурцы — сразу на 7%.

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Комментарии (9)

Alex000
За неделю ок.
А за час?
васисуалий
точно яйца?
267011328
сходите в магазин сотрудники фонтанки опять нескончаемый поток росстатовской лжи
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