Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,1%. Яйца подешевели, а овощи продолжают дорожать

В России в период с 11 по 14 января инфляция составила 0,1%. Об этом 19 января говорится в данных Росстата.



Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали макаронные изделия — на 0,7%, пшеничная мука — на 0,6% и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,5%.



Гречневая крупа подорожала на 0,4%, сахар-песок — на 0,5%. Цены на говядину, сливочное масло, маргарин, сметану, вермишель, рис и водку выросли на 0,3%.



Стоимость овощей снова растет, в среднем они подорожали на 0,9%. Здесь в лидерах белокочанная капуста (+2,1%), помидоры (+2%), свекла (+1,3%), бананы (+1,1%).

