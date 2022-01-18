FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -1
76.04р86.86р
Кому жаловаться на гололёдКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Творца гигантской фекалии на Марсовом поле отпустили из отдела полиции

Художника Ивана Волкова, задержанного накануне за огромную фекалию из снега на Марсовом поле, в понедельник вечером отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом «Фонтанке» 18 января рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сейчас он уже находится на пути в столицу.

17
Печать

По словам адвоката Тимофея Евсеева, представляющего интересы Волкова, его доверитель вышел из отдела во вторник, 18 января. В настоящее время он направляется к матери, в Москву.

Ивану Волкову вменяют 244-ю статью УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Гигантские фекалии появились на Марсовом поле 14 января. Пятиметровая скульптура была выкрашена в коричневый цвет, ее окружала желтая «лужа». Автор поделился, что вдохновлялся творчеством местных художников. Мама Волкова в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что ее сын никого не хотел обидеть и что она готова извиниться за его поступок перед Петербургом.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

265939387
Говнюк он, а не творец.
VF812
Четыре статьи забабахать про переферийную посредственность, нагадившую в центре города
ash364
А то что собачатники там( да и не только там) гуляют и серят на происходящую действительность?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний