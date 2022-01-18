Творца гигантской фекалии на Марсовом поле отпустили из отдела полиции

По словам адвоката Тимофея Евсеева, представляющего интересы Волкова, его доверитель вышел из отдела во вторник, 18 января. В настоящее время он направляется к матери, в Москву.



Ивану Волкову вменяют 244-ю статью УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Гигантские фекалии появились на Марсовом поле 14 января. Пятиметровая скульптура была выкрашена в коричневый цвет, ее окружала желтая «лужа». Автор поделился, что вдохновлялся творчеством местных художников. Мама Волкова в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что ее сын никого не хотел обидеть и что она готова извиниться за его поступок перед Петербургом.

