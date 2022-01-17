Мама автора гигантской фекалии на Марсовом: «Я готова извиниться перед Петербургом»

Лариса и Иван Волковы Фото: предоставлено Ларисой Волковой Поделиться Поделиться







Инсталляция, намекающая на одну из самых видимых проблем оттепели в Петербурге, привела к уголовному делу. Скульптуру снежной какашки московский художник Иван Волков разместил на Марсовом поле. Акт искусства вписали в статью о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Скульптор действовал «цинично и безнравственно», говорится в постановлении о возбуждении дознавателя. Художника сняли с поезда и отвезли в отдел полиции. Его мама Лариса Волкова рассказала «Фонтанке» о скульптурах Жанны Фриске и Варлама Шаламова, любви сына к России и первом варианте коричневого арт-объекта.



29-летний Иван Волков родился в городе Протвино Московской области. Окончил отделение скульптуры Московской художественно-промышленной академии имени Строганова и Институт современного искусства. Участвовал в групповых выставках в Нью-Йорке, Берлине. В Москве вместе с другими художниками выставлялся в Мастерской Ильи Кабакова. Сейчас является резидентом 5-го сезона Открытых Студий Винзавода.

— Как вы узнали о задержании сына?

— Вчера Ване дали возможность отправить короткое сообщение. Сотрудники полиции со мной не связывались. Я вообще ничего не знаю, у меня нет никакой информации, кроме того, что есть адвокат, который работает над делом. Сегодня сыну дали возможность отправить короткое СМС: «Мамулечка, не волнуйся».

— Как вы оцениваете инсталляцию на Марсовом поле?

— Никакого злого умысла в этом не было. Я очень люблю Петербург, мы всегда путешествовали. Ваня очень хорошо знает город.

Ваня по происхождению художник — у него дедушка скульптор, прадед у него тоже был творческим человеком. Ваня в этой среде вырос, и он знает, что такое толерантность и уважение. Его дед делает скульптуры из металла, и они все посвящены произведениям наших русских писателей и поэтов. Чехова, Булгакова очень ценит и их героям посвящает свои работы. Ваня всегда стремился к скульптуре именно классической, потому что он закончил Строгановку. Его дипломной работой стала скульптура Варлама Шаламова в классическом исполнении, в полный рост. Потом к нему обратился отец Жанны Фриске, и он сделал её скульптуру.

К сожалению, сейчас у Вани нет возможности делать крупные проекты, и в последнее время он работал с материалами природного происхождения: доски, бумага, снег. Он очень любит лепить. В прошлом году журналисты снимали его работу, посвящённую врачам.

— Первая версия какашки тоже появилась в прошлом году.

— Он слепил инсталляцию в городе Протвино, где мы жили. Там располагается лесная зона, красивая лощина. Жители близлежащих домов выгуливают собак и, к сожалению, не убирают за ними. Ваня вышел днём, был хороший снег, и он слепил какашку. В это время дети вышли из школы и стали интересоваться. Он им отвечал: «Я леплю какашку, потому что здесь жители выгуливают своих животных и не убирают». И дети стали фантазировать, рассказывать, какие какашки лепят они, какого цвета и размера. И когда вернулся, он был в хорошем настроении и сказал: «Мам, это так здорово получилось, потому что дети стали участниками моего перформанса. Потом мы вместе все это сломали». Они прыгали с радостью и удовольствием, в этом был посыл: как окунуться в детство.

— Никто из соседней негатива не высказывал?

— Это работы, которые живут около часа. Как правило, дети все разрушают. Если Ваня рисует на снегу, то выпадает новый снег — и все исчезает. А с земли работы не видно.

— В каких выставках участвовал ваш сын?

— В Берлине были выставки, в Нью-Йорке. Он высказывался так, как мог. Искусство — это просто его язык. Его язык, наверное, рассчитан на очень низкий социальный уровень людей. У него много работ о людях, которые употребляют алкоголь.

— Политикой он интересовался?

— Ваня аполитичен абсолютно. Он много путешествовал, жил в Америке, у него была возможность там остаться, там живёт бабушка. Вернулся в Россию, потому что он любит свою страну и принимает её такой, какая она есть. На митинги он не ходил, никаких разговоров о политике не вел.

— И всё-таки работа на Марсовом поле — это шутка?

— Я это не могу комментировать, но думаю, что это было непонимание и незнание. Оскорбление кого-то — это в нём не заложено. Он не в той семье родился, у него дедушка ветеран Великой Отечественной войны, который потерял на войне руку. Я сама из семьи военных, у меня брат военный, у нас в семье уважение к истории привито.



Я готова извиниться перед Петербургом, если задеты чьи-то моральные нормы, готова принести как мать свои глубокие извинения и сказать, что эта инсталляция не имела какого-то злого умысла. Ваня — интеллигентный человек с тонким чувством юмора, он к себе относится критично и любит больше над собой посмеяться, но не над чувствами других людей — это точно.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

