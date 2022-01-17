Автора художественных фекалий на Марсовом поле задержали в Петербурге

Всё верно, всё правильно ...

Вот, только захоронения с Марсова поля давно требуется убрать. Тем более, что и место - не кладбище, а совсем наоборот и повод хоронить там жертв и участников уличных беспорядков, государственного переворота и гражданской войны негодящийся.

Вечный огонь кому там зажжён? Этим же людям, тем событиям ...

Мёртвых с Марсова поля перезахоронить, использование символа Вечный огонь на Марсовом поле прекратить. Появление фекалий в любом виде не допускать.