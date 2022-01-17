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Автора художественных фекалий на Марсовом поле задержали в Петербурге

Художника Ивана Волкова, который создал арт-объект на Марсовом поле в виде фекалий, задержали в Петербурге. Он доставлен в отдел полиции, пишет 17 января сообщество молодых художников в Telegram.

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Как стало известно «Фонтанке», возбуждено уголовное дело. Волкову вменяют 244-ю статью УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

«...Умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», на данный момент художник находится в 78-м отделе полиции в Центральном районе города.

Как сообщила подруга Волкова, автор телеграм-канала Young Artists & Collectors Club Мария Крючкова, накануне, 16 января, мужчину сняли с поезда до Москвы и доставили в ОП.

«Фонтанка» писала, что 14 января на Марсовом поле в Петербурге появились гигантские фекалии, сооруженные из снега. Пятиметровая скульптура была выкрашена в коричневый цвет, ее окружала желтая «лужа». Автор поделился, что вдохновлялся творчеством местных художников.

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Комментарии (12)

vic_5e4cd1938d1a8
Всё верно, всё правильно ...
Вот, только захоронения с Марсова поля давно требуется убрать. Тем более, что и место - не кладбище, а совсем наоборот и повод хоронить там жертв и участников уличных беспорядков, государственного переворота и гражданской войны негодящийся.
Вечный огонь кому там зажжён? Этим же людям, тем событиям ...
Мёртвых с Марсова поля перезахоронить, использование символа Вечный огонь на Марсовом поле прекратить. Появление фекалий в любом виде не допускать.
IvanIhtiolog
тот редкий случай когда я полностью согласен
f0ntan
Фекалии сейчас продаются везде. И никого это не оскорбляет. Торты и пирожные в виде фекалий и какашек продаются и их покупают и едят. Сувениры в виде фекалий и какашек продаются открыто в онлайн-магазинах и маркетплейсах - озоне, алиэкспрессе и др. Эти какашки покупают, дарят своим друзьям и коллегам
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