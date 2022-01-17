Автора художественных фекалий на Марсовом поле задержали в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке», возбуждено уголовное дело. Волкову вменяют 244-ю статью УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
«...Умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.
По данным «Фонтанки», на данный момент художник находится в 78-м отделе полиции в Центральном районе города.
Как сообщила подруга Волкова, автор телеграм-канала Young Artists & Collectors Club Мария Крючкова, накануне, 16 января, мужчину сняли с поезда до Москвы и доставили в ОП.
«Фонтанка» писала, что 14 января на Марсовом поле в Петербурге появились гигантские фекалии, сооруженные из снега. Пятиметровая скульптура была выкрашена в коричневый цвет, ее окружала желтая «лужа». Автор поделился, что вдохновлялся творчеством местных художников.