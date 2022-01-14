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На Марсовом поле в Петербурге появились гигантские фекалии из снега, их окружает желтая «лужа»

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На Марсовом поле в Петербурге появились гигантские фекалии, сооруженные из снега. Фотография арт-объекта 14 января была опубликована в Instagram-аккаунте московского художника Ивана Волкова.

Пятиметровая скульптура выкрашена в коричневый цвет, ее окружает желтая «лужа». По словам автора, на лепку ушло приблизительно четыре часа, в процессе он использовал пищевые красители.

«Арт-объект появился вчера. Меня вдохновило творчество петербургских художников», — сказал Волков.

В прошлом году Волков уже сооружал аналогичную скульптуру в Подмосковье — ее форма и размеры были примерно такими же, как и у недавней. «Это зарождающаяся традиция», — отметил он.

Волков добавил, что пока не знает, каким будет его следующий арт-объект.

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Комментарии (9)

262224921
Это за гранью.
После такого как только не стыдно Беглову оставаться на посту .
Горько от того во что превратился Город-герой(((
Гражданкa
он художник, он так видит...
Москва 2041
При Сталине такого не было.
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