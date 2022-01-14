На Марсовом поле в Петербурге появились гигантские фекалии из снега, их окружает желтая «лужа»

На Марсовом поле в Петербурге появились гигантские фекалии, сооруженные из снега. Фотография арт-объекта 14 января была опубликована в Instagram-аккаунте московского художника Ивана Волкова.
Пятиметровая скульптура выкрашена в коричневый цвет, ее окружает желтая «лужа». По словам автора, на лепку ушло приблизительно четыре часа, в процессе он использовал пищевые красители.
«Арт-объект появился вчера. Меня вдохновило творчество петербургских художников», — сказал Волков.
В прошлом году Волков уже сооружал аналогичную скульптуру в Подмосковье — ее форма и размеры были примерно такими же, как и у недавней. «Это зарождающаяся традиция», — отметил он.
Волков добавил, что пока не знает, каким будет его следующий арт-объект.