Google оштрафован ещё на 4 миллиона. Наказали и израильский сервис для изучения генеалогии

«GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб. 00 коп.», — цитирует издание постановление мирового судьи.

Столичный суд судебного участка №422 Таганского района города Москвы оштрафовал Google на 4 млн рублей за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты. Об этом 17 января сообщает «Коммерсантъ» .

24 декабря 2021 года за повторное неудаление запрещенной информации Google получила рекордный для РФ штраф в 7,2 млрд рублей. Так называемый «оборотный штраф» в 1/20 от совокупного дохода компании и аффилированных с ней лиц за календарный год. На следующий день аналогичное наказание было применено к компании Meta (Facebook) — ей придется заплатить 2 млрд.



Сегодня же за отказ локализовать в России данные пользователей на 1,5 млн рублей была оштрафована онлайн-платформа MyHeritage. Компания, чьи серверы находятся в Израиле, позволяет пользователям изучать генеалогию, делать генеалогические ДНК-тесты, искать предков. В 2021 года за отказ локализовать данные WhatsApp, Facebook и Twitter были суммарно оштрафованы на 36 млн рублей.



6 января Google и Facebook были оштрафованы на € 150 млн и € 60 млн во Франции за нарушения при сборе сведений о пользователях.

