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Московский суд пошел вразнос. Вслед за Google оборотный штраф получила компания Meta (Facebook)

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Meta Platforms Inc (ранее — Facebook) на 1,9 млрд рублей. Об этом 24 декабря сообщила столичная объединенная пресс-служба судов.

Компанию признали виновной в повторном отказе удалить запрещенную информацию по требованию российских властей (часть 5 статьи 13.41 КоАП). Это уже второй оборотный штраф, который российский суд выносит сегодня за день. Согласно законодательству, размер наказания для юрлиц составляет от 5% до 10% совокупного размера выручки за год, предшествующий тому, в котором выявили правонарушение.

Первый оборотный штраф для IT-компании в истории России назначили сегодня корпорации Google. За неудаление запрещенного контента ее обязали выплатить 7,2 млрд рублей — это крупнейший штраф для IT-гигантов.

Обе компании, как уточнили в Роскомнадзоре, игнорировали многочисленные требования органа удалить материалы, которые нарушают законодательство. В частности, разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих, описывающие «зацепинг» и «руфинг», пропагандирующие взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, инструкции по изготовлению взрывчатки.

«Материалы, которые приведены в протоколах, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. На текущий момент неудаленными остается более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram», — сказали в РКН.

У Google, как уточнили в Роскомнадзоре, не удалены более 2,6 тыс. материалов. Только в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов — 51,5 млн рублей. Корпорацию ранее оштрафовали на 37,5 млн рублей.

Оборотные штрафы, как подчеркнули там, далеко не предел. «Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещённой информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов», — сообщили в Роскомнадзоре.

Как пишет «Русская служба BBC», по данным ГАС «Правосудие», которое ссылается на судебные решение, из 469 ссылок, за неудаление которых были оштрафованы различные соцсети, более 250 посвящены акциям в защиту оппозиционного политика Алексея Навального. А суициду, наркотикам и радикализму в этой статистике отведено наименьшее место.

Google уже не первый раз в этом году терпит поражение в российских судах. В середине декабря был удовлетворен иск портала «Царьград», который оспаривал блокировку своего YouTube-канала. Он был отключен еще летом прошлого года. На своей странице во «ВКонтакте» представители портала пояснили, что не получали предупреждений от платформы и не знают, с чем связаны подобные действия. Однако причина вскоре стала известна: нахождение владельца ресурса Константина Малофеева под санкциями США. «Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия», — сообщили РБК в компании.

«Царьград» с этим не согласился и пошел в суд. В марте этого года столичный арбитраж вынес первое решение в пользу портала. Google позже обжаловал его и пытался договориться о мировом соглашении, но другая сторона оказалась непримирима и настаивала на исполнении решения суда. В итоге Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании и признал недействительным ее решение о блокировке YouTube-канала «Царьграда».

Google обязали восстановить доступ к нему. Если бы он этого не сделал в течение пяти дней с даты вступления судебного акта, компании пришлось бы выплатить порталу судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей за первую неделю неисполнения судебного акта. Начиная с шестого дня и до его фактического исполнения сумма ежедневной неустойки увеличивалась бы в два раза. Лимит был — не превышать 10 000-кратного размера ежедневно начисляемой судебной неустойки, установленной за первую неделю неисполнения судебного акта.

По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, которая выступала представителем Google в суде, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 трлн рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google — Alphabet, сообщал Forbes.

Уже на следующий день после суда аккаунт канала на YouTube был разблокирован. Однако, как заявляли в «Царьграде», Google хоть и предоставил доступ, но только лишь к архиву видео, а добавлять новые оказалось невозможно.

Комментируя решение суда, Малофеев в эфире программы «Царьград. Главное» заявил: «Мы наблюдали своего рода победу Давида над Голиафом. Мы, конечно же, должны говорить о том, что наш суд впервые разбирал на уровне арбитражных судов такое сложное дело. Потому что все эти интернет-гиганты прячутся в Америке, говорят, что у них штаб-квартира в Калифорнии, а в России, мол, только стрижем купоны. Мы, говорят, в России не присутствуем, поэтому, будьте любезны, судитесь с нами у нас там, в Америке», — сказал он. Однако именно санкции в отношении Малофеева и дали ему возможность судиться именно в России — несмотря на то, что в условиях Google говорится о необходимости разрешать споры в зарубежных юрисдикциях, российские судьи сочли, что статус российского православного предпринимателя не позволит ему получить справедливую защиту в судах Великобритании и США.

Обидел американский IT-гигант и спортсменов, тоже из-за блокировки YouTube-канала. Иск грозненский клуб «Ахмат» к Google подал летом этого года. В ФК заявляли, что данное действие «является неправомерным методом политического давления, препятствующим продвижению футбольной культуры». Официально причина американской компанией не оглашалась, однако и тут могут фигурировать все те же санкции. В декабре прошлого года США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, а уже в январе YouTube-канал грозненского ФК был заблокирован. Решения по этому делу пока нет. Предварительное заседание намечено в столичном арбитраже 19 января 2022 года.

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Комментарии (11)

263580521
"Обе компании, как уточнили в Роскомнадзоре, игнорировали многочисленные требования органа удалить материалы, которые нарушают законодательство"
Теперь они будут игнорировать решение суда ))
alexpv
А слабо им штраф на Байдена наложить и в случае его невыплаты арестовать его движимое и недвижимое имущество.
Как эти клоуны-патриоты задрали, честное слово)
266977332
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме.нт приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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