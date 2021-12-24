На Google наложили оборотный штраф в России более чем на 7,2 млрд рублей

Суд в Москве наложил оборотный штраф на Google в размере свыше 7,2 млрд рублей. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба суда.



Компанию наказали за повторное неудаление запрещенной информации. Как пишет РИА Новости, это первый случай применения оборотного штрафа к IT-компании в России. Точная сумма составляет 7 221 916 235 рублей.



«Фонтанка» писала, что в октябре Роскомнадзор потребовал применить к Google оборотный штраф за неудаление опасного контента. По данным ведомства, YouTube, принадлежащий компании, не устранил свыше 2,4 тысячи запрещенных материалов. К ним относятся в том числе те, что пропагандируют экстремизм и терроризм, разжигают религиозную рознь, рекламируют «зацепинг» и «руфинг», а также содержат ложную информацию о COVID-19, рассказывают о методах употребления и выращивания наркотиков и призывают несовершеннолетних на митинги.

