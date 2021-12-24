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На Google наложили оборотный штраф в России более чем на 7,2 млрд рублей

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Суд в Москве наложил оборотный штраф на Google в размере свыше 7,2 млрд рублей. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба суда.

Компанию наказали за повторное неудаление запрещенной информации. Как пишет РИА Новости, это первый случай применения оборотного штрафа к IT-компании в России. Точная сумма составляет 7 221 916 235 рублей.

«Фонтанка» писала, что в октябре Роскомнадзор потребовал применить к Google оборотный штраф за неудаление опасного контента. По данным ведомства, YouTube, принадлежащий компании, не устранил свыше 2,4 тысячи запрещенных материалов. К ним относятся в том числе те, что пропагандируют экстремизм и терроризм, разжигают религиозную рознь, рекламируют «зацепинг» и «руфинг», а также содержат ложную информацию о COVID-19, рассказывают о методах употребления и выращивания наркотиков и призывают несовершеннолетних на митинги.

Также сообщалось, что с начала 2021 года за неудаление запрещенного контента на Google было составлено 16 административных протоколов. Повторное нарушение предполагает штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота.

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Комментарии (13)

iAm2Cool
Тут даже провидцем быть не нужно... Гуглу, Фейсбуку и вообще относительно свободному Интернету в РФ вряд ли удастся продержаться хотя бы еще год. И это очень хорошо.

Дело в том, что скорость развития технологий на открытых рынках со свободной конкуренцией и аудиторией в несколько миллиардов человек, всегда будет опережать замкнутые системы в пару сотен миллионов потребителей.

Поэтому при уходе западных хайтек гигантов с рынка РФ и нескольких ее сателлитов процесс технологического отставания будет ускоряться, а при нынешних темпах технического прогресса - ускоряться катастрофическими темпами, что приведет к отставанию во всех сферах, включая оборонку. Лет через десять запросто может оказаться, что остатки устаревшего советского ядерного потенциала могут оказаться неопасными для противника. К войне это не приведет, а вот к полной потере влияния РФ на окружающие страны - запросто. А для страны имперского типа это равносильно скорому развалу. Так что в шею этот Гугл, да побыстрей!
VKuser488582
>и призывают ... на митинги.

Вот это единственная причина и была, ежу понятно.
karbofos
Неуважение информации - это опаснее даже, чем кинуть стаканчик.

Задавить по пьяни человека на смерть - два года условно.
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