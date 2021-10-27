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Роскомнадзор потребовал применить к Google оборотный штраф за неудаление опасного контента

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Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление сведений, распространение которых запрещено в России. За правонарушение компании грозит оборотный штраф.

«Такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании. Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности» — гласит сообщение, опубликованное 27 октября на сайте ведомства.

По данным РКН, YouTube, принадлежащий компании, не устранил свыше 2,4 тысячи запрещенных материалов. К ним относятся в том числе те, что пропагандируют экстремизм и терроризм, разжигают религиозную рознь, рекламируют «зацепинг» и «руфинг», а также содержат ложную информацию о COVID-19, рассказывают о методах употребления и выращивания наркотиков и призывают несовершеннолетних на митинги.

С начала 2021 года за неудаление опасного контента в отношении Google составили 16 протоколов об административных нарушениях, общая сумма штрафов равняется 32,5 млн рублей.

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Комментарии (13)

zlopopik
На самом деле, как было бы хорошо обложить Гуглу штрафом в 1/10 годового оборота. Но ... мечтать не вредно - это не про этот случай, тут как раз мечтать вредно.
Урус-Баши
В россрамнадзоре, похоже, только айфонами пользуются. Не боятся, что гугл андроид прикроет в России. Как Хуавей чуть не разорили.
Редиска Здесь
Я бы на месте Гугла сделал следующее. Я бы дал РосКомНадзору возможность самим добавлять ссылки для удаления из результатов поиска для российских пользователей, но так, чтобы это можно было делать исключительно вручную, и исключительно по точной ссылке. И чтобы каждый раз вводить какую-нибудь сложную капчу.
Тогда и к Гуглу никаких претензий, и РосКомНадзор запарится миллионы ссылок вводить.
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