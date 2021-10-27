Роскомнадзор потребовал применить к Google оборотный штраф за неудаление опасного контента

Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление сведений, распространение которых запрещено в России. За правонарушение компании грозит оборотный штраф.



«Такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании. Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности» — гласит сообщение, опубликованное 27 октября на сайте ведомства.



По данным РКН, YouTube, принадлежащий компании, не устранил свыше 2,4 тысячи запрещенных материалов. К ним относятся в том числе те, что пропагандируют экстремизм и терроризм, разжигают религиозную рознь, рекламируют «зацепинг» и «руфинг», а также содержат ложную информацию о COVID-19, рассказывают о методах употребления и выращивания наркотиков и призывают несовершеннолетних на митинги.

