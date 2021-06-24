Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на Google

Иск грозненского клуба «Ахмат» к Google из-за блокировки YouTube-канала команды зафиксирован в картотеке арбитражных дел. Об этом 24 июня сообщает «Интерфакс».
Третьим лицом в деле выступает Роскомнадзор, иск подан в арбитражный суд Москвы. Напомним, в декабре прошлого года Минфин США ввел санкции против ряда физических и юридических лиц из Чечни, в том числе грозненского «Ахмата». После этого Youtube заблокировал канал клуба. Санкции также затронули промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat, которая проводит бои по смешанным единоборствам, бойцовский клуб ММА «Ахмат» и ряд других организаций.