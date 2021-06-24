FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на Google

Иск грозненского клуба «Ахмат» к Google из-за блокировки YouTube-канала команды зафиксирован в картотеке арбитражных дел. Об этом 24 июня сообщает «Интерфакс».

Третьим лицом в деле выступает Роскомнадзор, иск подан в арбитражный суд Москвы. Напомним, в декабре прошлого года Минфин США ввел санкции против ряда физических и юридических лиц из Чечни, в том числе грозненского «Ахмата». После этого Youtube заблокировал канал клуба. Санкции также затронули промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat, которая проводит бои по смешанным единоборствам, бойцовский клуб ММА «Ахмат» и ряд других организаций.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265947515
Комедия начинается! Суд естественно все иски Акадэмика удовлетворит и будет умолять ютуб разблокировать хоть что то. Администрация ютуба в недоумении, а это вообще кто? Суд? В России есть суд? Здания с табличками видели, суда не встречали.
Ivan Ivanovich
Google придется извиниться перед падишахом )
Malyshev73
Теперь чечены по судам начали ходить)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний