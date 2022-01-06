Google и Facebook оштрафованы на € 150 млн и € 60 млн во Франции

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции вынесла штрафы на € 150 млн компании Google и на € 60 млн — соцсети Facebook. Они наказаны за нарушения при сборе сведений о пользователях. Об этом в четверг, 6 января, сообщает BFM.



По данным телеканала, речь идёт о «практике компаний по использованию cookie, которые собирают сведения о пользователях прежде всего для таргетированной рекламы». Французский регулятор установил, что «сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют отказываться от установки cookie так же легко, как и соглашаться».

