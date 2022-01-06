Google и Facebook оштрафованы на € 150 млн и € 60 млн во Франции

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции вынесла штрафы на € 150 млн компании Google и на € 60 млн — соцсети Facebook. Они наказаны за нарушения при сборе сведений о пользователях. Об этом в четверг, 6 января, сообщает BFM.
По данным телеканала, речь идёт о «практике компаний по использованию cookie, которые собирают сведения о пользователях прежде всего для таргетированной рекламы». Французский регулятор установил, что «сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют отказываться от установки cookie так же легко, как и соглашаться».
Штраф в размере € 150 млн является рекордным для CNIL. Предыдущее максимальное наказание было назначено регулятором в декабре 2020 года и составило € 100 млн. Эта штрафная санкция была также направлена против Google и касалась использования cookie.
Ранее «Фонтанка» писала, что оборотным штрафом на 1,9 млрд рублей компанию Meta Platforms Inc (ранее — Facebook) наказал Таганский районный суд Москвы. Также за неудаление запрещённого контента была оштрафована корпорация Google.