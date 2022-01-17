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В Москве из параллельной вселенной стрекоза снесла часть многоэтажки

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Кто как проводит «синий понедельник», а москвичи из параллельной реальности петербургского художника Вадима Соловьева разбираются с последствиями ЧП, устроенного гигантской стрекозой. Кстати, у них сейчас, похоже, гораздо теплее, чем у нас.

Гм-насекомое нанесло конструктивные повреждения фасаду многоэтажного панельного дома, рассказывает художник 17 января в своём Instagram и показывает последствия. К счастью, никто не пострадал.

«Последствия баснословного инцидента планируют устранить в кратчайшие сроки. Служба контроля маршрутов миграции гм-насекомых заявила о выходе из-под контроля некоторых маршрутов миграции гм-насекомых. Но обещали взять на контроль этот вопрос. Службы ЖКХ успешно воздерживаются от комментариев. Что тут еще добавить — обычный понедельник, без происшествий особо», — комментирует Вадим Соловьёв.

Напомним, 17 января в мире отмечают «синий понедельник», который считается самым грустным днём в году. Как можно справляться с хандрой, смотрите на «Фонтанке».

Петербургский художник Вадим Соловьёв известен своими короткими видео и коллажами в стиле киберпанк. Ранее он показывал робота-уборщика, гигантскую рептилию на Дворцовой площади, панельки на киберногах, гравикорпуса петербургских многоэтажек, оказавшиеся неэффективными, и прочие диковинки.

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