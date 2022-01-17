В Москве из параллельной вселенной стрекоза снесла часть многоэтажки

Кто как проводит «синий понедельник», а москвичи из параллельной реальности петербургского художника Вадима Соловьева разбираются с последствиями ЧП, устроенного гигантской стрекозой. Кстати, у них сейчас, похоже, гораздо теплее, чем у нас.
Гм-насекомое нанесло конструктивные повреждения фасаду многоэтажного панельного дома, рассказывает художник 17 января в своём Instagram и показывает последствия. К счастью, никто не пострадал.
«Последствия баснословного инцидента планируют устранить в кратчайшие сроки. Служба контроля маршрутов миграции гм-насекомых заявила о выходе из-под контроля некоторых маршрутов миграции гм-насекомых. Но обещали взять на контроль этот вопрос. Службы ЖКХ успешно воздерживаются от комментариев. Что тут еще добавить — обычный понедельник, без происшествий особо», — комментирует Вадим Соловьёв.
Напомним, 17 января в мире отмечают «синий понедельник», который считается самым грустным днём в году. Как можно справляться с хандрой, смотрите на «Фонтанке».