В Москве из параллельной вселенной стрекоза снесла часть многоэтажки

Кто как проводит «синий понедельник», а москвичи из параллельной реальности петербургского художника Вадима Соловьева разбираются с последствиями ЧП, устроенного гигантской стрекозой. Кстати, у них сейчас, похоже, гораздо теплее, чем у нас.



Гм-насекомое нанесло конструктивные повреждения фасаду многоэтажного панельного дома, рассказывает художник 17 января в своём Instagram и показывает последствия. К счастью, никто не пострадал.

