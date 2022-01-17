Посмотрите, как в мире справляются с «Синим понедельником» — самым грустным днем в году

Жители Северного полушария планеты справляются с так называемым «Синим понедельником» (Blue Monday) — «наиболее депрессивным» днем года, который приходится на третий понедельник января. Термин был введен британским психологом Клифом Арналлом, который определил дату с помощью математической формулы.
Позже его концепцию признали псевдонаучной, тем не менее есть много причин, которые могут омрачить настроение в этот день. В их числе пасмурная погода, первые нарушенные обещания, данные себе после Нового года, а также новые цифры на весах — последствия праздничных застолий.
Пользователи социальных сетей рассказали, как справляются с хандрой в этот день. Некоторые гуляют по городским улицам и разглядывают облака, другие проводят время с домашними любимцами, третьи готовят себе вкусный завтрак.
«Всем счастливого «Синего понедельника». Голубое небо всегда поднимает дух. Вот вам вид из нашего офиса», — написал человек под ником qpeople.
Happy Monday everyone. Blue skies always lift the spirits. Here's a beautiful a view from our office.#BlueMonday #mentalhealth pic.twitter.com/4V38TVvlp2— qpeople (@q__people) January 17, 2022
«Это «Синий понедельник». Что может быть лучше, чем начать неделю с фотографии нашего чудесного голубого неба, которое часто можно увидеть над устьем в солнечные дни», — добавил пользователь Arnside & Silverdale AONB.
It’s #Blue Monday so what better way than to start the week with a pic of our wonderful blue skies oft seen over the estuary on sunny days. #outdoors #wellbeing pic.twitter.com/KckRxBvOTY— Arnside & Silverdale AONB (@Arnside_AONB) January 17, 2022
«Голубое небо в «Синий понедельник». Шлю хорошее настроение всем, кому сегодня грустно. Но также прошу вас, не чувствуйте, что должны сегодня печалиться из-за псевдонаучной концепции», — подытожила Ниам Кэмпбелл.
Blue skies for a #BlueMonday 🏙️ sending lots of good vibes for anyone feeling a bit down today.. but also, don't feel that you have to feel down just because a travel company nearly 20 years ago made up the pseudoscientific concept of the most depressing day of the year 😅💙 pic.twitter.com/aSCJoKiyoS— Niamh Campbell (@niamh_journo) January 17, 2022