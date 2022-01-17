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Посмотрите, как в мире справляются с «Синим понедельником» — самым грустным днем в году

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Жители Северного полушария планеты справляются с так называемым «Синим понедельником» (Blue Monday) — «наиболее депрессивным» днем года, который приходится на третий понедельник января. Термин был введен британским психологом Клифом Арналлом, который определил дату с помощью математической формулы.

Позже его концепцию признали псевдонаучной, тем не менее есть много причин, которые могут омрачить настроение в этот день. В их числе пасмурная погода, первые нарушенные обещания, данные себе после Нового года, а также новые цифры на весах — последствия праздничных застолий.

Пользователи социальных сетей рассказали, как справляются с хандрой в этот день. Некоторые гуляют по городским улицам и разглядывают облака, другие проводят время с домашними любимцами, третьи готовят себе вкусный завтрак.

«Всем счастливого «Синего понедельника». Голубое небо всегда поднимает дух. Вот вам вид из нашего офиса», — написал человек под ником qpeople.

«Это «Синий понедельник». Что может быть лучше, чем начать неделю с фотографии нашего чудесного голубого неба, которое часто можно увидеть над устьем в солнечные дни», — добавил пользователь Arnside & Silverdale AONB.

«Голубое небо в «Синий понедельник». Шлю хорошее настроение всем, кому сегодня грустно. Но также прошу вас, не чувствуйте, что должны сегодня печалиться из-за псевдонаучной концепции», — подытожила Ниам Кэмпбелл.

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Комментарии (6)

Thunder
У нас на утро субботы пол-страны синие - как герои Аватара)
265037875
что может помочь в синий понедельник лучше порции испанского бренди ?
SU LUX INN
а у Меня было Синее воскресение!
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