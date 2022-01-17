Посмотрите, как в мире справляются с «Синим понедельником» — самым грустным днем в году

Жители Северного полушария планеты справляются с так называемым «Синим понедельником» (Blue Monday) — «наиболее депрессивным» днем года, который приходится на третий понедельник января. Термин был введен британским психологом Клифом Арналлом, который определил дату с помощью математической формулы.



Позже его концепцию признали псевдонаучной, тем не менее есть много причин, которые могут омрачить настроение в этот день. В их числе пасмурная погода, первые нарушенные обещания, данные себе после Нового года, а также новые цифры на весах — последствия праздничных застолий.

