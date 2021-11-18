Художник Соловьёв: Гравикорпуса многоэтажек в Петербурге показали неэффективность, нужны аэроавтобусы

Петербуржцы погружаются в параллельную реальность. Далеко не всем понравилось жить в гравитационных корпусах 137-й серии, выяснилось после публикации художника Вадима Соловьёва 18 ноября в Instagram. Кому-то показалось тесновато, кого-то просто укачивало.
С панельками на киберногах мы уже знакомы. Теперь Вадим Соловьёв показывает другой проект жилья для расселения коммуналок — дополнительные гравитационные корпуса. «Идея таких корпусов проста — они давали возможность регулировать транспортную нагрузку или, например, заполненность поликлиник и школ. При необходимости корпус просто перемещали на другую улицу. Казалось бы, гениальное решение. Но на деле эти конструкции, требующие постоянного ухода, оказались непомерно затратными в эксплуатации. Сейчас во многих гравикорпусах не работают даже лифтовые системы, и жителям приходится спускаться на землю на аэроавтобусах», — рассказывает художник.
Выглядят корпуса, по его словам, тоже не очень: «осыпается плитка фасадов, чернеет бетон, гниют старые деревянные лоджии». Подписчики Соловьёва отмечают, что и планировка неудобная: «Мы смотрели в 90-х, но кухни очень маленькие, и одна комната проходная». Кто-то вспоминает, как в 90-х в Купчино такой гравитационный корпус ветром оторвало и унесло в сторону Колпино. Ещё одна проблема — расписание общественного транспорта. «Иногда приходится ждать аэроавтобуса по полчаса и дольше», — сетуют петербуржцы. «Жила раньше в гравитационном корпусе, но от возраста дома, видимо, конструкция расшаталась, и стало укачивать — пришлось съехать», — рассказывает одна из подписчиц. «Зато вид был красивый, особенно в туман», — ищет плюсы другая.
Во Вселенной Вадима Соловьёва, напомним, Петербург населяют роботы, некоторые весьма ленивые, и огромные животные. Так, в октябре в арке Главного штаба застрял гигантский броненосец.