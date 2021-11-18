Художник Соловьёв: Гравикорпуса многоэтажек в Петербурге показали неэффективность, нужны аэроавтобусы

Петербуржцы погружаются в параллельную реальность. Далеко не всем понравилось жить в гравитационных корпусах 137-й серии, выяснилось после публикации художника Вадима Соловьёва 18 ноября в Instagram. Кому-то показалось тесновато, кого-то просто укачивало.



С панельками на киберногах мы уже знакомы. Теперь Вадим Соловьёв показывает другой проект жилья для расселения коммуналок — дополнительные гравитационные корпуса. «Идея таких корпусов проста — они давали возможность регулировать транспортную нагрузку или, например, заполненность поликлиник и школ. При необходимости корпус просто перемещали на другую улицу. Казалось бы, гениальное решение. Но на деле эти конструкции, требующие постоянного ухода, оказались непомерно затратными в эксплуатации. Сейчас во многих гравикорпусах не работают даже лифтовые системы, и жителям приходится спускаться на землю на аэроавтобусах», — рассказывает художник.

