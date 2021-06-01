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В мире «животных». Петербургский художник показал, как самоходные роботы на улицах города охотились на людей

Художник Вадим Соловьёв опубликовал новое фантастическое видео в Instagram

Дизайнер из Петербурга Вадим Соловьёв продолжает пугать и удивлять пользователей соцсетей новыми фантазийными роликами. В этот раз он выложил на своей странице в Instagram свежее видео, на котором самоходные роботы устраивают охоту на людей в заброшенных дворах Петербурга.

Видео, размещённое 1 июня, датировано ноябрем 1994 года. Оно сопровождается музыкальной заставкой из популярной телепрограммы «В мире животных».

«Мало кто знает, что в начале 90-х широко известную телепередачу «В мире животных» планировали переформатировать в более, как тогда казалось, актуальное шоу — «В мире автономных самоходных роботов класса РОП-2М». К счастью, тестовые показы на телевидении показали полное отсутствие интереса зрителей к самоходным роботам. И «В мире животных» вернули в эфир в неизменном виде. Богатое на эксперименты время было. Пишите, если вспомните ещё примеры», — подписал своё новое видео художник.

Соловьёв известен своими короткими видео в стиле киберпанк. Ранее он показывал робота-уборщика и гигантскую рептилию на Дворцовой площади. Также в его видео «панельки» на киберногах уходили из Петербурга на север, а город заселяли гигантские ультраеноты-полоскуны.

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