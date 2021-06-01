Дизайнер из Петербурга Вадим Соловьёв продолжает пугать и удивлять пользователей соцсетей новыми фантазийными роликами. В этот раз он выложил на своей странице в Instagram свежее видео, на котором самоходные роботы устраивают охоту на людей в заброшенных дворах Петербурга.



Видео, размещённое 1 июня, датировано ноябрем 1994 года. Оно сопровождается музыкальной заставкой из популярной телепрограммы «В мире животных».

