Дизайнер из Петербурга Вадим Соловьёв продолжает пугать и удивлять пользователей соцсетей новыми фантазийными роликами. В этот раз он выложил на своей странице в Instagram свежее видео, на котором самоходные роботы устраивают охоту на людей в заброшенных дворах Петербурга.
Видео, размещённое 1 июня, датировано ноябрем 1994 года. Оно сопровождается музыкальной заставкой из популярной телепрограммы «В мире животных».
«Мало кто знает, что в начале 90-х широко известную телепередачу «В мире животных» планировали переформатировать в более, как тогда казалось, актуальное шоу — «В мире автономных самоходных роботов класса РОП-2М». К счастью, тестовые показы на телевидении показали полное отсутствие интереса зрителей к самоходным роботам. И «В мире животных» вернули в эфир в неизменном виде. Богатое на эксперименты время было. Пишите, если вспомните ещё примеры», — подписал своё новое видео художник.
Соловьёв известен своими короткими видео в стиле киберпанк. Ранее он показывал робота-уборщика и гигантскую рептилию на Дворцовой площади. Также в его видео «панельки» на киберногах уходили из Петербурга на север, а город заселяли гигантские ультраеноты-полоскуны.