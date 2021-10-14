«Хорошо, что мы привыкли жить в неопределённости». Гигантский броненосец Соловьёва застрял в арке Главного штаба

«На днях безобидная городская традиция обернулась казусом на Дворцовой площади. Ежегодное Вхождение Гигантского Броненосца в Арку Главного Штаба — популярное в Питере осеннее мероприятие. Говорят, если броненосец легко проходит в арку — зима будет умеренной, если идёт в обход — ждите холодов. В этот раз броненосец застрял. Помимо неопределенного прогноза на зиму это привело к многочасовой спасательной операции, завершившейся, к счастью, успехом», — пишет автор.

Петербургский художник Вадим Соловьёв 14 октября опубликовал в Instagram свою новую работу. На ней изображён огромный броненосец, который застрял в арке Главного штаба. Изображение сопровождается ироничным текстом, в котором каждый найдёт скрытый смысл.

Соловьёв добавляет, что ни один гигантский броненосец не пострадал. Но вопрос о характере зимы так и остался нерешенным.



«Какая будет зима? Придется ли расширять арку к следующему году? Не стоит ли подумать над более надёжным способом температурных прогнозов? Хорошо, что мы привыкли жить в неопределенности, а то пришлось бы искать ответы на эти вопросы», — такими словами завершил свой пост художник.



Подписчикам Соловьёва новая работа пришлась по вкусу и они, уже по сложившейся традиции, поддержали легенду: «папа рассказывал, что это не первый случай. В его молодости уже дважды арку расширяли. Но и броненосцев можно понять: они отъедаются на зиму, прежде чем уйти в спячку», «мне кажется, он подрос с прошлого раза. Скажите пожалуйста, когда последний раз был замер толщины брони нашего любимого Пушистика (так я его называю)?»