«Умышленно, цинично, безнравственно». Петербургские полицейские дали описание поступку автора гигантских фекалий на Марсовом поле

«Неустановленное лицо <...>, осознавая противоправность своих действий, умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместило арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших», — гласит документ, который появился на свет 15 января.



Поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт об обнаружении признаков преступления.

