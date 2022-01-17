«Умышленно, цинично, безнравственно». Петербургские полицейские дали описание поступку автора гигантских фекалий на Марсовом поле

«Неустановленное лицо <...>, осознавая противоправность своих действий, умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместило арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших», — гласит документ, который появился на свет 15 января.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт об обнаружении признаков преступления.
«Фонтанка» писала, что автора художественных фекалий задержали в Петербурге. По данным нашего издания, сейчас Волков находится в 78-м отделе полиции в Центральном районе города. Подруга художника сообщила, что мужчину сняли с поезда до Москвы и доставили в ОП.
Ранее стало известно, что на Марсовом поле появилась гигантская скульптура в виде «какашки». Снежная постройка была выкрашена в коричневый цвет, ее окружала желтая лужа.