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«Умышленно, цинично, безнравственно». Петербургские полицейские дали описание поступку автора гигантских фекалий на Марсовом поле

Полицейские дали действиям московского художника Ивана Волкова, соорудившему на Марсовом поле огромную скульптуру в виде фекалий, емкую характеристику. Об этом свидетельствует постановление о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по 244 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

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«Неустановленное лицо <...>, осознавая противоправность своих действий, умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместило арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших», — гласит документ, который появился на свет 15 января.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт об обнаружении признаков преступления.

«Фонтанка» писала, что автора художественных фекалий задержали в Петербурге. По данным нашего издания, сейчас Волков находится в 78-м отделе полиции в Центральном районе города. Подруга художника сообщила, что мужчину сняли с поезда до Москвы и доставили в ОП.

Ранее стало известно, что на Марсовом поле появилась гигантская скульптура в виде «какашки». Снежная постройка была выкрашена в коричневый цвет, ее окружала желтая лужа.

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Комментарии (19)

266848500
Кстати, а если чья-то собачка навалит кучу там - это тоже повод по УК задержать? Хотя, нет, это же не умышленно и не безнравственно. Вот если бы там хозяин собачки кучу навалил - то тогда, наверное точно умышленно.

А чой-то он в Москву покатил? Хотел небось продолжить традицию и создать новый объект на Красной Площади? :)
mynine
"Умышленно, цинично, безнравственно"
во-первых, с чего бы третье? А во-вторых, ну и что? Никому никакого вреда нанесено не было. Максимум на что тянет- 500 рублей штрафа. И то сомнительно.
А вот, например, неубранный город с сотнями поломанных людей это реальный вред и умышленно, цинично, безнравственно.
VKuser2851963
город не убирают а вот этот муляж сразу увидели
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