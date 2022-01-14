Миротворцы ОДКБ покидают Казахстан по земле и по воздуху

Контингент ОДКБ из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии ушёл из Казахстана. Об этом 14 января сообщает РИА Новости.
«Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России», — проинформировали в Минобороны России.
Киргизские военные, охранявшие ТЭЦ-2, возвращаются на родину своим ходом, по земле. Армянские — вылетели из аэропорта Алма-Аты на трёх самолётах Ил-76. Таджикские — на одном, поскольку не брали с собой боевую технику. Вместе с ними поехали домой на каникулы курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, 31 человек.
Напомним, 13 января было объявлено об успешном завершении операции. Российские десантники улетят из Казахстана последними. Также 13 января МИД РФ проинформировал, что Россия завершает вывоз граждан из Казахстана самолетами ВКС.