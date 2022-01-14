Миротворцы ОДКБ покидают Казахстан по земле и по воздуху

Контингент ОДКБ из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии ушёл из Казахстана. Об этом 14 января сообщает РИА Новости.



«Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России», — проинформировали в Минобороны России.



Киргизские военные, охранявшие ТЭЦ-2, возвращаются на родину своим ходом, по земле. Армянские — вылетели из аэропорта Алма-Аты на трёх самолётах Ил-76. Таджикские — на одном, поскольку не брали с собой боевую технику. Вместе с ними поехали домой на каникулы курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, 31 человек.

