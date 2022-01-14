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Миротворцы ОДКБ покидают Казахстан по земле и по воздуху

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Контингент ОДКБ из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии ушёл из Казахстана. Об этом 14 января сообщает РИА Новости.

«Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России», — проинформировали в Минобороны России.

Киргизские военные, охранявшие ТЭЦ-2, возвращаются на родину своим ходом, по земле. Армянские — вылетели из аэропорта Алма-Аты на трёх самолётах Ил-76. Таджикские — на одном, поскольку не брали с собой боевую технику. Вместе с ними поехали домой на каникулы курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, 31 человек.

Напомним, 13 января было объявлено об успешном завершении операции. Российские десантники улетят из Казахстана последними. Также 13 января МИД РФ проинформировал, что Россия завершает вывоз граждан из Казахстана самолетами ВКС.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. В ходе беспорядков происходили нападения на правительственные объекты, магазины, банки, офисы партий. Был захвачен аэропорт Алма-Аты. В стране был введён режим ЧП, отключён интернет. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат «Аксай» и насосную станцию «Дружба», а таджикские миротворцы — алма-атинскую ТЭЦ-1. Как сообщали в Минобороны, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

СМИ сообщили о «зачистке» силового аппарата от ставленников прежнего президента, Назарбаева. 8 января экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. 13 января стало известно, что экс-председатель КНБ и двое его заместителей проверяются «по фактам, направленным на насильственный захват власти».

По данным Минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны около 10 тысяч человек.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Прикольно будет, если после вывода события опять начнут развиваться. Так и будут туда-сюда бегать. Цирк наш удел.
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