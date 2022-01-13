МИД РФ: Вывоз граждан России из Казахстана самолетами Минобороны завершается

Россия завершает вывоз граждан из Казахстана самолетами ВКС. Об этом 13 января заявили в МИД РФ.



Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, решение принято «в связи со стабилизацией ситуации в республике». С 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алматы.



Всего с помощью самолетов ВКС в Россию эвакуировали 1 719 граждан РФ и иностранцев, сообщает Sputnik, ссылаясь на данные Минобороны.



Россия начала эвакуацию граждан из Казахстана с 9 января из-за массовых беспорядков в стране. В ассоциации туроператоров говорили, что в республике могут оставаться сотни российских туристов.

