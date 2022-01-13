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МИД РФ: Вывоз граждан России из Казахстана самолетами Минобороны завершается

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Россия завершает вывоз граждан из Казахстана самолетами ВКС. Об этом 13 января заявили в МИД РФ.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, решение принято «в связи со стабилизацией ситуации в республике». С 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алматы.

Всего с помощью самолетов ВКС в Россию эвакуировали 1 719 граждан РФ и иностранцев, сообщает Sputnik, ссылаясь на данные Минобороны.

Россия начала эвакуацию граждан из Казахстана с 9 января из-за массовых беспорядков в стране. В ассоциации туроператоров говорили, что в республике могут оставаться сотни российских туристов.

«Фонтанка» писала, что 13 января начался вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Президент РФ Владимир Путин отметил, что миротворцы сыграли «очень важную роль» в стабилизации ситуации.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. В ходе беспорядков происходили нападения на правительственные объекты, магазины, банки, офисы партий. Был захвачен аэропорт Алма-Аты. В стране был введён режим ЧП, отключён Интернет. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера».

СМИ сообщили о «зачистке» силового аппарата от ставленников прежнего президента, Назарбаева. 8 января экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. 13 января стало известно, что экс-председатель КНБ и двое его заместителей проверяются «по фактам, направленным на насильственный захват власти».

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. Задержаны около 10 тысяч человек.

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Комментарии (6)

267060600
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На дан.ный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Артист ритуальных услуг
Внезапно или закончился керос или золото образовалось, которое необходимо вывезти в вашингтонский форт нокс.
SlawaPiter
"очень важная деятельность" похоже принесла новые , так важные для России, санкции...
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