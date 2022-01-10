АТОР: В Казахстане находились сотни российских туристов, половина уже вернулась

Ассоциация туроператоров России рассказала, сколько российских туристов отправились на новогодние праздники в Казахстан.



«В начале года в Казахстане их [российских туристов] было не более 300–500 человек», — сообщается 10 января на сайте АТОР.



В ассоциации допустили, что более половины из них уже вернулись в Россию. Туроператоры отмечают, что зима — это низкий сезон для путешествий в Казахстан. Большинство туристов в это время едут на горнолыжный курорт Шымбулак рядом с Алма-Атой, а также в столицу Нур-Султан.

