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АТОР: В Казахстане находились сотни российских туристов, половина уже вернулась

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Ассоциация туроператоров России рассказала, сколько российских туристов отправились на новогодние праздники в Казахстан.

«В начале года в Казахстане их [российских туристов] было не более 300–500 человек», — сообщается 10 января на сайте АТОР.

В ассоциации допустили, что более половины из них уже вернулись в Россию. Туроператоры отмечают, что зима — это низкий сезон для путешествий в Казахстан. Большинство туристов в это время едут на горнолыжный курорт Шымбулак рядом с Алма-Атой, а также в столицу Нур-Султан.

Туроператоры заметили, что до пандемии абсолютное большинство поездок в республику центра Евразии было не с туристическими целями.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны более 8000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

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Комментарии (1)

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