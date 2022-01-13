Путин о миссии ОДКБ: Надо возвращаться домой

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсудил миссию ОДКБ в Казахстане.
«В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — приводит 13 января заявление главы государства сайт Кремля.
По его словам, миротворцы сыграли «очень важную роль» в стабилизации ситуации в Казахстане. Президент отметил, что силы ОДКБ смогли взять под охрану все жизненно важные объекты, что позволило казахстанским силам правопорядка сосредоточиться на работе внутри страны.
«По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу», — резюмировал Владимир Путин.
Президент поблагодарил российских военных за работу.
В Казахстане сегодня, 13 января, прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ.
Ранее министр обороны России Шойгу сообщил, что ОДКБ завершит миссию в Казахстане после «полной стабилизации обстановки». Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента 11 января, объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны продлится максимум 10 дней.