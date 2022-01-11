Шойгу: ОДКБ завершит миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

Министр обороны России назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана.
«Выполнение задач коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — цитирует 11 января ТАСС заявление Сергея Шойгу.
По его словам, миротворцы сейчас занимаются охраной значимых объектов в республике. Он отметил, что перебросить личный состав и технику удалось «в короткие сроки».
«Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств — членов ОДКБ», — подчеркнул Шойгу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента 11 января, объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней.