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Шойгу: ОДКБ завершит миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

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Министр обороны России назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана.

«Выполнение задач коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — цитирует 11 января ТАСС заявление Сергея Шойгу.

По его словам, миротворцы сейчас занимаются охраной значимых объектов в республике. Он отметил, что перебросить личный состав и технику удалось «в короткие сроки».

«Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств — членов ОДКБ», — подчеркнул Шойгу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента 11 января, объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. По данным на 11 января, задержано около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней, а также назначил премьер-министра страны.

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