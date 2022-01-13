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В Казахстане прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ

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В Алма-Ате состоялась церемония, посвященная завершению миротворческой миссии ОДКБ. Об этом 13 января сообщает РИА Новости.

На мероприятии военнослужащих поздравили «с окончанием первой миротворческой операции». Они ответили троекратным ура.

Ранее министр обороны России Шойгу сообщил, что ОДКБ завершит миссию в Казахстане после «полной стабилизации обстановки». Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента 11 января, объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней.

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Комментарии (9)

262187351
ОДКБ, читай Россия, как мальчики по вызову? Подозрительно быстро уходят. Чего достигли то? Какие преференции для РФ?
Nurofen
факельное шествие не устраивали? А зря очень подходит!
Mikle776
а церемония открытия??? неужели без нее обошлись? и что? парада не было? как же так же?!
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