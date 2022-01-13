В Казахстане прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ

В Алма-Ате состоялась церемония, посвященная завершению миротворческой миссии ОДКБ. Об этом 13 января сообщает РИА Новости.
На мероприятии военнослужащих поздравили «с окончанием первой миротворческой операции». Они ответили троекратным ура.
Ранее министр обороны России Шойгу сообщил, что ОДКБ завершит миссию в Казахстане после «полной стабилизации обстановки». Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента 11 января, объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней.