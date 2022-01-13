«По 20 бортов в день». Российские десантники улетят из Казахстана последними

Российские военные, которые были введены в Казахстан на фоне массовых беспорядков, покинут страну последними. Об этом сообщил журналистам 13 января представитель миротворцев.
«Запланировано по 20 бортов в день. В первую очередь будут выводиться иностранные контингенты, а затем и российские десантники», — цитирует представителя миротворцев ТАСС.
Все контингенты миротворцев, кроме киргизского, будут выводиться из Казахстана самолетами ВКС РФ. В Киргизию военные вернутся наземным транспортом.
«В ближайшие двое суток запланированы вылеты самолетов с миротворцами Армении, Белоруссии и Таджикистана с аэродромов Алма-Аты и Жетыген», — уточнил собеседник.
Коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно. Об этом доложил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.
«Планируем завершить всю работу 19-го числа», — сообщил глава оборонного ведомства.
«Приняли под охрану 14 объектов на сегодняшний день, объектов, представляющих особую важность: это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность государства. И по просьбам руководства Казахстана, и по вашему поручению взяли под охрану еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае захвата террористами», — сказал Шойгу.
Ранее в четверг в Казахстане прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ. Президент Казахстана Токаев в телефонном разговоре с Путиным в четверг выразил «особую признательность за помощь и поддержку».
Решение о вводе войск было принято 6 января Советом коллективной безопасности ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алматы.