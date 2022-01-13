«По 20 бортов в день». Российские десантники улетят из Казахстана последними

Российские военные, которые были введены в Казахстан на фоне массовых беспорядков, покинут страну последними. Об этом сообщил журналистам 13 января представитель миротворцев.



«Запланировано по 20 бортов в день. В первую очередь будут выводиться иностранные контингенты, а затем и российские десантники», — цитирует представителя миротворцев ТАСС.



Все контингенты миротворцев, кроме киргизского, будут выводиться из Казахстана самолетами ВКС РФ. В Киргизию военные вернутся наземным транспортом.



«В ближайшие двое суток запланированы вылеты самолетов с миротворцами Армении, Белоруссии и Таджикистана с аэродромов Алма-Аты и Жетыген», — уточнил собеседник.

