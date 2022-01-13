«Особая признательность Российской Федерации». Президент Казахстана Токаев обсудил с Владимиром Путиным вывод войск

«Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учётом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации — стратегическому партнёру и союзнику по ОДКБ. Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран — членов ОДКБ с территории Республики Казахстан», — сказано на сайте Кремля.

Сайт Кремля сообщает об очередном диалоге президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. 13 января состоялся телефонный разговор двух лидеров.

На сайте президента Казахстана новостей об этом нет, но ранее Токаев сообщал , что вывод иностранных военных начнётся 13 января.

Встреча президента Казахстана Токаева с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 28 декабря 2021 года

Ранее в четверг в Казахстане прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ. В районах страны постепенно снимается режим чрезвычайного положения, который был введён на фоне массовых протестов начала января.

О роли российских десантников в наведении порядка, рисках ввода иностранных войск и их последствиях ранее «Фонтанке» рассказывали эксперты Аркадий Дубнов, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин и журналист из Алма-Аты Дмитрий Мазоренко.