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«Особая признательность Российской Федерации». Президент Казахстана Токаев обсудил с Владимиром Путиным вывод войск

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Сайт Кремля сообщает об очередном диалоге президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. 13 января состоялся телефонный разговор двух лидеров.

«Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учётом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации — стратегическому партнёру и союзнику по ОДКБ. Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран — членов ОДКБ с территории Республики Казахстан», — сказано на сайте Кремля.

На сайте президента Казахстана новостей об этом нет, но ранее Токаев сообщал, что вывод иностранных военных начнётся 13 января.

Встреча президента Казахстана Токаева с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 28 декабря 2021 года
Встреча президента Казахстана Токаева с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 28 декабря 2021 годаФото: kremlin.ru
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Ранее в четверг в Казахстане прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ. В районах страны постепенно снимается режим чрезвычайного положения, который был введён на фоне массовых протестов начала января.

О роли российских десантников в наведении порядка, рисках ввода иностранных войск и их последствиях ранее «Фонтанке» рассказывали эксперты Аркадий Дубнов, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин и журналист из Алма-Аты Дмитрий Мазоренко.

Встреча президента Казахстана Токаева с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 28 декабря 2021 года
Встреча президента Казахстана Токаева с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 28 декабря 2021 годаФото: kremlin.ru

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. В ходе беспорядков происходили нападения на правительственные объекты, магазины, банки, офисы партий. Был захвачен аэропорт Алма-Аты. В стране был введён режим ЧП, отключён Интернет. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера».

СМИ сообщили о «зачистке» силового аппарата от ставленников прежнего президента, Назарбаева. 8 января экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. 13 января стало известно, что экс-председатель КНБ и двое его заместителей проверяются «по фактам, направленным на насильственный захват власти».

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. Задержаны около 10 тысяч человек.

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Комментарии (9)

260659631
Видимо Китай сказал свое слово
Caliform
В новом блокбастере Масимов играет роль казахстанского Берии? Как бы через -дцать лет не пришлось бы его реабилитировать.
Савва Морозов
не в курсе, но что-то рупоры эха гуторят, что русофобы назначены в новое правительство в казахстане.
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