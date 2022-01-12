Токаев: Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

Организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января. Об этом 12 января сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании оперштаба в Алма-Ате.
Как пишет ТАСС, глава государства назвал очень успешной миссию ОДКБ в республике. По его словам, миротворцы сыграли «очень большую роль» в стабилизации ситуации в Казахстане.
«Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная», — сказал Токаев (цитата по Sputnik Казахстан).
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что миротворческий контингент будет оставаться в Казахстане «до полной стабилизации обстановки». Токаев говорил, что процесс вывода миротворцев займет не более десяти дней.