Токаев: Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

Организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января. Об этом 12 января сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании оперштаба в Алма-Ате.



Как пишет ТАСС, глава государства назвал очень успешной миссию ОДКБ в республике. По его словам, миротворцы сыграли «очень большую роль» в стабилизации ситуации в Казахстане.



«Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная», — сказал Токаев (цитата по Sputnik Казахстан).

