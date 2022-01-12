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Токаев: Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

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Организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января. Об этом 12 января сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании оперштаба в Алма-Ате.

Как пишет ТАСС, глава государства назвал очень успешной миссию ОДКБ в республике. По его словам, миротворцы сыграли «очень большую роль» в стабилизации ситуации в Казахстане.

«Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная», — сказал Токаев (цитата по Sputnik Казахстан).

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что миротворческий контингент будет оставаться в Казахстане «до полной стабилизации обстановки». Токаев говорил, что процесс вывода миротворцев займет не более десяти дней.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. По данным на 11 января, задержаны около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

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