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Токаев снял режим ЧП в трех областях Казахстана

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В трех регионах Казахстана с 7 часов утра 13 января отменяется режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за массовых беспорядков. Соответствующие указы подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

В документах речь идет о Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях. Во всех остальных режим ЧП продолжает действовать.

Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Казахстана с 5 по 19 января. Он предполагает действие комендантского часа, ограничения на свободу передвижения, запрет массовых мероприятий.

Токаев говорил о том, что режим будет поэтапно сниматься в регионах, где нормализовалась ситуация.

Ранее президент Казахстана заявил, что вывод миротворцев ОДКБ из страны начнется 13 января. Процесс займет около 10 дней.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. По данным на 11 января, задержаны около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

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Комментарии (5)

Otkating
«Путин не смог запомнить имя президента Казахстана. Вместо Касым-Жомарта он поддержал некоего «Кемела Жомартовича».
Nothing
Хоть одно доказательство 20 тыщ боевиков есть? Нет! Обосрался.
Денеб
Рад за Казахстан..... В войне престолов - небольшой перерыв.......
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