Токаев снял режим ЧП в трех областях Казахстана

Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Казахстана с 5 по 19 января. Он предполагает действие комендантского часа, ограничения на свободу передвижения, запрет массовых мероприятий.

В документах речь идет о Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях. Во всех остальных режим ЧП продолжает действовать.

В трех регионах Казахстана с 7 часов утра 13 января отменяется режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за массовых беспорядков. Соответствующие указы подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Токаев говорил о том, что режим будет поэтапно сниматься в регионах, где нормализовалась ситуация.



Ранее президент Казахстана заявил, что вывод миротворцев ОДКБ из страны начнется 13 января. Процесс займет около 10 дней.

