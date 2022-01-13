«Настоящий подарок». В Петербурге хотят построить новый концертный зал

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным строительство в городе нового концертного зала. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Смольного.



«У нас есть БКЗ «Октябрьский». Он замечательный, его любят петербуржцы. Но один концертный зал на пятимиллионный город – это мало. Банк ВТБ выразил намерение стать инвестором проекта строительства нового концертного зала. Это будет настоящий подарок петербуржцам», — отметил Беглов.



Губернатор добавил, что в течение месяца между сторонами будет подписан договор о намерениях.

