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«Настоящий подарок». В Петербурге хотят построить новый концертный зал

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Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным строительство в городе нового концертного зала. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Смольного.

«У нас есть БКЗ «Октябрьский». Он замечательный, его любят петербуржцы. Но один концертный зал на пятимиллионный город – это мало. Банк ВТБ выразил намерение стать инвестором проекта строительства нового концертного зала. Это будет настоящий подарок петербуржцам», — отметил Беглов.

Губернатор добавил, что в течение месяца между сторонами будет подписан договор о намерениях.

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