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Отцензурировать все фильмы и сцены про наркотики требует Роскомнадзор у онлайн-кинотеатров

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Роскомнадзор разослал крупнейшим видеосервисам России письма с напоминанием о законодательном запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотических средств. Предупреждения получили в том числе онлайн-кинотеатры ivi, Okko, «Кинопоиск», Megogo, Start, сообщает 13 января газета «Ведомости».

Роскомнадзор рассчитывает на то, что видеосервисы в инициативном порядке сами проверят свои библиотеки и приведут их в соответствие с требованием законодательства, рассказал изданию автор письма, заместитель руководителя РКН Вадим Субботин.

«Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+. Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д., видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами», — пояснил заместитель Андрея Липова.

Отказ видеосервисов от подчинения грозит экспертизами МВД, штрафами и блокировками, уточнил Субботин.

Конкретный список фильмов, которые с точки зрения государства пропагандируют наркотики, в РКН не называют. Но на уточняющий вопрос у замруководителя службы про сериал «Во все тяжкие» последовал ответ: «Здесь есть определенные риски. Этот вопрос надо разбирать экспертно».

Судя по поисковой выдаче на онлайн-киносервисах, речь может идти о тысячах фильмов, которым угрожают цензурные изъятия.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян отмечает, что в действующем приказе Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС, который регламентирует критерии отнесения информации к запрещенной, указано, что таковым является контент, направленный на формирование положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотиков и их прекурсоров. «Однако в нем [приказе] есть одна очень важная оговорка: за исключением художественных произведений, в которых описывается информация, оправданная их жанром», — напоминает эксперт.

Онлайн-кинотеатры не в первый раз попадают в поле пристального внимания надзорных органов. В ноябре 2021 года общественный совет РКН обсудил поправки, которые запретят показ фильмов с любыми «нетрадиционными» сексуальными отношениями. Идею оперативно поддержали в Госдуме. По данным государственной социологии в лице ВЦИОМ 57 % россиян поддерживают запрет «гомосексуальных сцен» в онлайн-кинотеатрах.

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Комментарии (24)

SERGEY111
Мультику "Том и Джерри " тоже +18 поставят ?
ProstoZloy
«Никакой цензуры у нас сейчас нет. Ни в одной сфере»
В.В. Путин
Glord
Прощай Шерлок Холмс во всех его версиях. Запрещать много ума не надо....
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