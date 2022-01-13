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Песков: Путин обращается к разуму непривитых граждан каждый день

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Путин не собирается специально обращаться к россиянам-антиваксерам из-за роста распространения штамма «омикрон» коронавируса. Об этом 13 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия теперь лучше готова к новым волнам, а президент обращается к разуму непривитых граждан каждый день», — подчеркнул Песков.

Напомним, сегодня в России выявили максимальное количество заболевших коронавирусом за сутки — более 21 тысячи случаев. Заболеваемость растет третий день подряд. Власти Москвы уже предупредили о возможном введении новых ограничений из-за распространения «омикрона».

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Комментарии (20)

Goldsmith
Раз уже и Путин говорит, что точно ни в коем случае нельзя. Этот много чего говорил, а поступил в точности наоборот
М.Венедиктов
М.Горбачёв рекламировал продукцию "Pizza Hut", что было унизительно, но хотя бы безопасно. Нынешний - продукцию "Биг фармы", что понять и простить уже сложно.
267059430
Неоправданное насилие над свободой воли, кроме зла ничего не принесет, это разум Путина и Пескова не понимают ?
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