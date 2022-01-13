Песков: Путин обращается к разуму непривитых граждан каждый день

Путин не собирается специально обращаться к россиянам-антиваксерам из-за роста распространения штамма «омикрон» коронавируса. Об этом 13 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Россия теперь лучше готова к новым волнам, а президент обращается к разуму непривитых граждан каждый день», — подчеркнул Песков.



Напомним, сегодня в России выявили максимальное количество заболевших коронавирусом за сутки — более 21 тысячи случаев. Заболеваемость растет третий день подряд. Власти Москвы уже предупредили о возможном введении новых ограничений из-за распространения «омикрона».

