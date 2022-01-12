FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: +2
74.53р84.67р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

В Москве могут ввести новые ограничения из-за «омикрон»-штамма при высокой загрузке больниц

2
Печать

В Москве могут ввести новые ограничения из-за «омикрон»-штамма COVID-19. Власти города прибегнут к такому решению в случае, если система здравоохранения будет испытывать высокую нагрузку.

«Мы безусловно будем прибегать к ним (новым ограничениям. — Прим. ред.), в случае, если такая необходимость возникнет, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений <...> здесь будем принимать оперативные решения по введению либо не введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения», — заявил 12 января заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

По его словам, во время последних волн коронавируса Москва вводила ограничения совместно с другими регионами. Ефимов добавил, что это позволило «практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые значения заболеваемости».

Какие конкретно меры могут быть введены, чиновник не сообщил.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Сенька Лошпек
Гнать!!!
Nazariuss
Впечатление, что Фонтанка это публикует по принципу : типа вот , ссылаетесь на Москву, что там не требуют коды, а теперь возможно будут требовать....Фонтанке это в радость ?) Впечатление, что публикация по принципу : не переживайте так, граждане, чтобы вам обидно не было и столица теперь может прибегнуть к QR кодам... Словно, ждали такой новости ) Это еще не факт, там сто раз еще взвесят и измерят, прежде чем вводить, а не просто, бах, и вперед , мсье QR код )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний