В Москве могут ввести новые ограничения из-за «омикрон»-штамма при высокой загрузке больниц

В Москве могут ввести новые ограничения из-за «омикрон»-штамма COVID-19. Власти города прибегнут к такому решению в случае, если система здравоохранения будет испытывать высокую нагрузку.

«Мы безусловно будем прибегать к ним (новым ограничениям. — Прим. ред.), в случае, если такая необходимость возникнет, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений <...> здесь будем принимать оперативные решения по введению либо не введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения», — заявил 12 января заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).