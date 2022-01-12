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Ловите солнце. Последний день мороза перед оттепелью: уже завтра в Петербурге плюс и снег

Сегодня в Северной столице ещё будет холодно, особенно утром. По данным СЗ УГМС на 7 часов утра, в городе минус 15. Но уже завтра воздух прогреется до плюс 2–4 градусов.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, изморозь. Ветер днем умеренный. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха, ночью опускавшаяся в окрестностях до минус 20, днём составит 6–8 градусов ниже нуля.

По данным «Яндекса», сейчас в Петербурге минус 17, а днём — минус 12, что на 8 градусов ниже климатической нормы. При этом ощущаться температура будет как минус 19 при повышенной влажности воздуха — 82%.

Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 15 до 0 градусов. Самое холодное 12 января выдалось за эти годы в 1987 году, минус 34 днём, а самое тёплое — в 2009 году, плюс 5.

В четверг, 13 января, по прогнозу СЗ УГМС, снег пойдёт уже ночью, когда будет ещё минус 6–8 градусов. А утром превратится в мокрый снег с дождём при порывистом ветре. Местами возможен гололёд, а на дорогах гололедица.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

IvanIvanych
Какая-то каша из слов. Нифига непонятно будет -6 или -12?
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