На Кубани возбудили уголовное дело против солдата, который опробовал удушающий прием на памятнике

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России после того, как в Краснодарском крае молодой человек дал памятнику погибшим воинам пощечину и опробовал на нем удушающий захват. Видеозапись, на которой это запечатлено, распространилась в СМИ и социальных сетях.



Как сообщили в главном военном следственном управлении СКР 10 января, фигурантами дела стали два солдата. Им инкриминируют 354.1 статью УК РФ (реабилитация нацизма).



«Предварительно установлено, что один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим воинам силовые приемы, при этом второй военнослужащий осуществлял видеосъемку происходящего», — добавили в ведомстве.

