Потери в деньгах, обвинения в фашизме и баллончик. Бизнес Петербурга — о неделе работы с QR-кодами

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Несмотря на просьбы бизнеса снова отсрочить введение QR—кодов, власти Петербурга ввели проверку ковидных сертификатов со 2 января. Предъявлять документ о вакцинации или перенесенном заболевании стало обязательным в ресторанах и магазинах, которые не торгуют продуктами или товарами первой необходимости. В отелях иммунный статус нужно было подтверждать уже с 27 декабря, но в данном случае его можно заменить ПЦР. Если гости города к нововведениям отнеслись с пониманием, то горожане не стесняются высказывать возмущение в адрес предпринимателей.



Требование QR-кодов испортило праздничное настроение и бизнесу и посетителям, считает совладелец сети «Теремок» Виталий Свидовский. По его словам, из-за нововведения оборот просел за неделю на 10–15%. «Но самый негативный итог — большое количество конфликтов с гостями. Даже те, кто имеют ковидный сертификат, не хотят показывать его, выражая таким образом протест», — рассказывает предприниматель. В «Теремках» QR-код проверяют при заказе, а тем, у кого его нет, предлагают взять товары навынос. «Но люди все равно разворачиваются и уходят, это опять же протест», — отмечает Виталий Свидовский. По его словам, были случаи, когда клиенты требовали вызвать полицию, заявляя о нарушении своих прав и положений Конституции. Также компания получает многочисленные оскорбления в социальных сетях. «Но мы не реагируем, так как считаем бесполезным вступать в дискуссию», — подчеркивает предприниматель.

В ресторанах Bakunin Group выручка в новогодние каникулы оказалась на 60–70% ниже, чем до пандемии, говорит ее основатель Александр Романенко. Но QR-коды — не самое страшное, куда сильнее влияет ограничение на ночную работу (сейчас общепит может принимать заказы до 23.00, а посетителей выпроваживать до 24.00 — прим.ред.). Одно из заведений — Kiosk на улице Маяковского, где обороты просели на 90%, даже пришлось временно закрыть и распустить персонал по домам. «Выгоднее не работать, просто платить аренду, чем содержать людей», — признается Романенко. Конфликты из-за QR-кодов случаются. «Люди не хотят паспорт предъявлять — говорят, что нет у нас на это права. Когда мы настаиваем, уходят», — рассказывает он. Идти есть куда — множество заведений лояльно подходят и к проверке ковидных сертификатов, и к комендантскому часу. Причем среди них не только участники новой карты барного сопротивления, опубликованной Александром Коноваловым.



«Очевидно, что дела шли лучше, чем в прошлом году, когда мы были полностью закрыты, но если сравнивать с тем же периодом до пандемии, заработали процентов на 15 меньше», — рассказывает совладелец баров «Цветочки» и «Полторы комнаты» Владимир Николаев. По его мнению, потери больше связаны с «комендантским часом», чем с QR-кодами. Но после окончания праздников ситуация может измениться. На каникулах петербургский общепит спасал большой турпоток из других городов. «Приезжие в большинстве случаев готовы [показывать QR-код], разве что москвичи очень удивлены были, что тут просили — в самой столице таких ограничений нет», — говорит Николаев. Бары спрашивают паспорта, но если документа нет, разрешают в присутствии сотрудника открыть приложение госуслуг на телефоне и показать QR-код.

На фудхолле Eatmarket в ТРЦ «Галерея» число посетителей упало на 30% по сравнению с январем 2021 года, рассказал операционный директор Георгий Петров. QR-код проверяют и на входе в само пространство, и при заказе в каждом корнере. По его словам, основной реакцией посетителей в первые дни было удивление — многие не знали, что показывать ковидные сертификаты со 2 января обязательно.



Зато волну ненависти в свой адрес получил непродовольственный ретейл. «На входе в «Максидом» на Гражданском покупатель прыснул в лицо охраннику газовым баллончиком за просьбу предъявить QR-код», — рассказала член совета директоров сети Мария Евневич. Один магазин ночью обклеили плакатами с призывами сопротивляться «принудительной вакцинации и QR-фашизму». По ее словам, обвинения в сегрегации посетители ежедневно высказывают в лицо сотрудникам. Волны негатива ретейлер получает в социальных сетях: противники QR-кодов пишут о нарушении их прав и обещают внести магазины сети в «черный список». Рублем они тоже голосуют: выручка сопоставимых магазинов упала на 30% к прошлому году, говорит Мария Евневич.

Продавцы техники нашли нашли способы обслуживать клиентов и без QR-кода. В «М.Видео» у входа в магазин дежурит сотрудник, который через мобильное приложение помогает покупателям получить информацию о товарах или оформить онлайн-заказ. В «Эльдорадо» получить заказ можно, позвонив по мобильному телефону, указанному на входе в магазин и на сайте. «В этом случае мы встретим покупателя у входа и организуем выдачу», — отметили в объединенной пресс-службе ретейлеров. По сравнению с допандемийными показателями продажи «М.Видео-Эльдорадо» в Петербурге и области только удвоились.



Ранее сообщалось, что в первый день введения QR-кодов перед магазинами в крупных торговых моллах скопились очереди.

Посещаемость ТК «Невский Центр» на первой неделе текущего года оказалась на 25–30% ниже показателей начала 2020 года, рассказала его генеральный директор Дарья Ветрова. По ее словам, в первые дни посетители выражали недовольство проверками — возникали конфликтные ситуации и были случаи отказа от предъявления QR-кодов. Но впоследствии ситуация нормализовалась.

В «Галерее» падение трафика в новогодние каникулы по сравнению с тем же периодом до пандемии составило 20%, говорит директор ТРК Дмитрий Зубков. Снижение оказалось не таким большим, как в других регионах, где ранее были введены QR-коды, подчеркивает он. Но поступают запросы от ретейла относительно того, как поступать с иностранцами, у которых есть прививочные сертификаты не российского образца.

Комитет по туризму Петербурга пока не подсчитал турпоток на январских праздниках, но отельеры подтверждают: туристы в городе были, и даже зарубежные. Так что, во всяком случае, путешественников QR-коды не остановили.



«Праздники прошли хорошо, четыре дня из всех каникул загрузка была более 90%, цена была даже лучше 2019 года и, конечно, лучше чем в 2020 и 2021 годах», — комментирует генеральный менеджер ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергей Бульзов. По его словам, QR-коды доставили неудобства, но критично не сказались на турпотоке. «Иностранцы были, но не более 15% от занятого фонда и почти все, кто был, деловые и медицинские туристы», — отмечает он.

В «Гельвеции» загрузка достигла 90–92% в среднем в первой декаде января, цена тоже выросла — на 14%, в итоге выручка оказалась на 25% выше ожиданий, рассказал владелец гостиницы Юнис Теймурханлы. Однако жесткие ограничения, введенные в Петербурге, вызывают недоумение у некоторых гостей. «Путешественники, особенно на фоне плохо убранного города, возмущаются, что в Москве можно все, а в Петербурге есть и QR-коды, и ночные ограничения», — отметил он.

Инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили оценивает заполняемость гостиницы в среднем в 50–55% за все праздники. Результат оказался чуть лучше, чем в прошлом году, но хуже, чем до пандемии на 15–20%. «Слава богу, что не было локдауна и позволили работать ресторанам в новогоднюю ночь. Но требования по QR-кодам — одни из самых жестких в стране и все равно отсекают часть турпотока», — отмечает она. На просьбу предъявить QR-код или ПЦР туристы реагируют спокойно и адекватно, говорит Виктория Шамликашвили. Но немногочисленным иностранцам приходится тяжело. Поскольку их сертификаты о вакцинации не принимаются, единственная возможность жить в отеле — сдавать ПЦР каждые сутки.



Впрочем, рестораны чаще проявляют лояльность. «Где-то соглашаются, пусть по ПЦР, где-то даже по иностранному прививочному сертификату», — комментирует предприниматель.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

